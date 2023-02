Albenga. Oggi Fabrizio De Andrè compirebbe 83 anni e nella nuova piazza a lui dedicata ad Albenga è stata grande festa. Centinaia di persone sono accorse rispondendo all’invito dei Fieui di Caruggi, organizzatori dell’evento.

“Siamo felicissimi di aver potuto organizzare questa ‘festa di compleanno’ proprio in questa piazza dedicata a Fabrizio De Andrè sul lungomare, davanti al mare che lui tanto amava, inaugurata ad ottobre scorso. Siamo contenti di questo evento nella nuova piazza, il primo del 2023”, commenta Gino Rapa.

Tanti i gruppi, arrivati anche da Genova, che si sono susseguiti sul palco per cantare le celebri canzoni di Faber, accompagnate dai cori dei presenti.

Per il sindaco Riccardo Tomatis anche la soddisfazione per aver centrato l’obiettivo con la creazione di una piazza sul lungomare di Albenga, luogo di aggregazione che animerà con tanti eventi l’estate ingauna.

Anche in tante città italiane oggi si festeggia il compleanno di De Andrè, a dimostrazione di quanto sia rimasto nel cuore di tanti italiani: un musicista, un ligure, autore davvero originale ed unico. Il grande affetto del pubblico lo rende per sempre un punto di riferimento per tutte le generazioni, a dimostrarlo i giovanissimi che sono saliti sul palco per omaggiarlo.