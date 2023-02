Albenga, piano asfalti: assegnati i lavori alle ditte

Albenga. “Le principali strade di Albenga rimesse a nuovo grazie agli interventi sugli asfalti che l’amministrazione Tomatis sta portando avanti sul territorio. Nel corso degli anni – e nonostante il Covid – molti interventi sono già stati effettuati ed hanno visto riporre una particolare attenzione alle frazioni, ma non solo”. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale albenganese.

Oltre a quanto già effettuato e agli interventi di ripristino parziali, anche in economia, effettuati per porre rimedio alle principali emergenze, nei giorni scorsi è iniziata la riasfaltatura di alcuni tratti di strade segnalate dalla polizia locale e attraverso rilievi dell’ufficio lavori pubblici e finanziati attraverso il fondo IMU-TASI che andranno a risolvere alcune delle principali criticità del territorio (strada regione Rollo che collega l’Aurelia alla SP39 e ingresso Villaggio IRIS).

Interventi strutturali e completi, invece, partiranno nei prossimi giorni. Si tratta dei lavori previsti dal “Piano Asfalti” e finanziati attraverso un mutuo. Nella giornata di martedì 31 gennaio e di ieri, mercoledì 1 febbraio, si sono concluse, infatti, le due procedure di gara per l’assegnazione di detti interventi.

Il primo lotto (540.184,41 euro) è stato assegnato alla ditta Mainetto di Villanova che ha proposto un ribasso del 23,531% e il secondo lotto (759.838,70 euro) è stato assegnato alla ditta Esostrade che ha proposto un ribasso del 23.69%.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “In attesa dell’inizio dei lavori strutturali relativi al piano asfalti (diviso in due lotti affidati rispettivamente, alla ditta Mainetto e alla ditta Esostrade), in questi giorni saranno effettuati piccoli interventi di ripristino parziali con ditta specializzata sulle “emergenze” segnalate e registrate dalla polizia locale e dall’ufficio tecnico/lavori pubblici. In particolare sono già iniziati i lavori sulla strada ex Picasso Gomme mentre a breve partiranno quelli all’ingresso del Villaggio IRIS. Si tratta di interventi volti a risolvere le principali criticità e non di riasfaltature complete come quelle previste, invece, dal Piano Asfalti”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Inizieranno a breve gli interventi di rifacimento asfalti in alcune delle vie principali della città di Albenga. Si tratta di opere necessarie, per un ammontare complessivo di 1.300.000 euro, che abbiamo assegnato attraverso due procedure di gara distinte per rendere ancora più veloce l’assegnazione e l’inizio dei lavori. Nel corso di questi anni di amministrazione abbiamo già eseguito diversi interventi su strade e vie, concentrandoci in particolare sulle principali criticità e sulle richieste dei cittadini. Tra le altre ricordiamo il rifacimento di strada in Regione Roberti, Via Acquafredda, Negiaire (Lusignano), Reg. Fierè (Bastia), Strada Leca-Campochiesa, Via Puccini, Lungomare C. Colombo, Piazza Sacco e Vanzetti a Leca d’Albenga, alcuni tratti di Viale Martiri della Foce, Via Seconda Costa Reale a Salea, Strada Campolau a San Fedele, il sottopasso della ferrovia di Piazza Matteotti e alcuni tratti di Viale Martiri della Foce. Le esigenze di una città come Albenga, con un territorio molto ampio e particolarmente trafficato anche da mezzi pesanti sono molteplici e, sicuramente, non saranno esaurite con questi interventi, ma attraverso una programmazione continua che l’Amministrazione sta portando avanti in concerto con gli uffici, stiamo cercando di intervenire a 360° sul territorio”.