Albenga, Marinelli attacca l’ex vice Barchi: “Basta screditarmi per la città, una colpa andare subito in Serie D?”

Il 6 gennaio scorso Roberto Barchi si era dimesso dalla carica di vicepresidente dell’Albenga. Il numero uno ingauno Simone Marinelli attacca l’ex vicepresidente accusandolo di screditare la sua figura nell’ambiente ingauno e di aver soltanto in minima parte tenuto fede agli impegni di sponsorizzazione presi al momento del passaggio del club dalla famiglia Colla-Fantino.

L’attacco all’ex vicepresidente Roberto Barchi

“L’ambiente ingauno deve sapere alcune cose – inizia Marinelli -. Non capisco perché vi siano imprenditori locali che diffamano pesantemente chi sta portando l’Albenga in Serie D. Perché Barchi non è più vicepresidente? Perché aveva garantito centomila euro di sponsor e invece ne ha portati soltanto 5mila. Per sopperire a questo sono intervenuto in prima persona. Ora va a dire in giro che io avrei debiti con la Galvanio Auto, dove lavora. Io ho acquistato per il valore di 150mila euro auto e moto presso di loro. L’unico disguido è stato un bonifico da diecimila euro che a me non è tornato indietro e che a loro non risulta andato a buon fine. Perché va a dire in giro che ho centomila euro di debiti con loro?“.

Gli elogi per dirigenza, tifoseria e squadra

“Nemmeno il più ottimista avrebbe pensato che dopo circa sette mesi avremmo avuto undici punti sulla seconda in classifica. Stiamo facendo qualcosa di incredibile ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Come avevo detto domenica dopo il pareggio di Voltri, dobbiamo avere il coraggio di vincere questo campionato. Detto questo, la dirigenza tutta non ha sbagliato un colpo e per questo chiedo rispetto. Infangando me si infanga chi è con me. Portando l’Albenga in Serie D genereremo un indotto utile anche per tutta la città”.

Ad Albenga anche senza la carica di presidente

Come noto, in caso di approdo in Serie D Marinelli non potrebbe essere presidente del club vista la sua attività nel mondo delle scommesse. Su questo punto, tranquillizza la piazza: “Tutti sanno di questa questione che ripeto da mesi. Può essere una colpa andare in Serie D dopo soltanto un anno? Pensavo che ce ne sarebbero voluti due o tre. Io in ogni caso rimarrò a fianco del club garantendo una grossa sponsorizzazione”.