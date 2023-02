Albenga, l’azienda Agricola Vio Andrea si iscrive al registro De.Co. per i suoi carciofi

Albenga. L’azienda Agricola Vio Andrea si iscrive al registro delle aziende che possono utilizzare il marchio De.Co. di Albenga. La commissione, formata dal Sindaco Riccardo Tomatis, gli assessori Pelosi e Vannucci, Luisa Elena, Lara Ravera, Roberto Pirino e Stefano Pezzini, si è riunita nella giornata di martedì 7 febbraio e ha approvato l’istanza presentata.

L’azienda, leader nella produzione del carciofo spinoso, ha un’esperienza di oltre un secolo che si tramanda di generazione in generazione e garantisce l’ottima qualità del prodotto contribuendo contestualmente, attraverso la sua commercializzazione, a farlo conoscere in Italia e all’estero.

Afferma Ilaria Calleri consigliere delegato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari: “Continua il percorso per la valorizzazione dei prodotti del territorio ingauno che passa anche e soprattutto attraverso la collaborazione pubblico-privato e l’adesione delle aziende ai progetti e alle proposte che stiamo portando avanti. Voglio ringraziare l’azienda Agricola Vio Andrea che da oggi potrà utilizzare il marchio De.Co. per i suoi prodotti e invito le altre aziende a fare altrettanto compilando il modulo che è possibile scaricare dal sito del Comune. La De.Co può e deve essere uno strumento di promozione della nostra città nell’ambito del turismo enogastronomico ed è sinonimo di garanzia dell’originalità e della qualità di un prodotto”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra amministrazione ha introdotto il regolamento per le De.Co. creando un percorso che fino ad oggi non c’era e che porterà alla valorizzazione dei prodotti del territorio grazie all’attribuzione di questo importante riconoscimento. Ringrazio Ilaria Calleri per il grande lavoro che sta facendo. Un ringraziamento anche ai membri della commissione De.Co. e alle aziende che, decidendo di utilizzare questo marchio contribuiscono a valorizzare sempre più le eccellenze del nostro territorio”.

Ricordiamo che l’amministrazione comunale ha introdotto, a oggi, cinque De.Co. e cioè: Polpettone di Albenga, Baxin, Carciofo Spinoso, Asparago Violetto e Coniglio alla Saleasca.

Cos’è una De.Co?

La denominazione comunale di Origine (De.Co.) è un riconoscimento che gli enti locali, i comuni, attribuiscono a quei prodotti agroalimentari e artigianali particolarmente caratteristici del proprio territorio, ritenuti in qualche modo “tipici” e legati storicamente al luogo. La De.Co. quindi, dimostra l’origine locale del prodotto, ne racconta e fissa la sua composizione e ne garantisce gli ingredienti ai produttori del territorio e ai consumatori; dona un’identità riconosciuta a un prodotto territoriale locale promuovendolo e valorizzandolo.

Caratteristiche del Carciofo Spinoso di Albenga

Il Carciofo Spinoso in particolare è la varietà coltivata e condizionata nella piana di Albenga che rappresenta l’habitat ideale per il suo clima e i terreni. È caratterizzato dalla consistenza delle brattee (foglie) interne, che sono eccezionalmente tenere, croccanti, dolci e tale particolarità lo rende un importante ingrediente per diverse ricette. È facilmente riconoscibile e impossibile da confondere con altre varietà di carciofo del centro e sud Italia, per la forma conica del capolino, per le foglie esterne acquerellate di verde scuro con sfumature violacee e spine giallastre.

Modalità per poter utilizzare il marchio De.Co.

Le aziende e le attività che vogliono utilizzare il marchio De.Co potranno presentare gratuitamente una semplice istanza specificando le proprie caratteristiche e la denominazione della De.Co. che intendono utilizzare. Il modulo si trova sul sito istituzionale del Comune di Albenga.