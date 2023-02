Albenga, il gelo nell’entroterra fa “esplodere” i contatori dell’acqua

Albenga. Il gelo registrato questa notte nell’entroterra di Albenga, con temperature scese ampiamente sotto lo zero, ha ghiacciato l’acqua nei tubi e causato danni tali da richiedere l’intervento dei tecnici dell’acquedotto.

In particolare, i tecnici hanno provveduto alla sostituzione dei contatori danneggiati dal gelo: questi, dopo essere letteralmente esplosi, hanno mandato in frantumi il vetro di copertura degli indicatori.

Alcuni contatori dell’acqua nelle zone di Lusignano, dell’entroterra e delle campagne sono sprovvisti di nicchie protettive e quindi non hanno retto le rigide temperature notturne: ciò ne ha provocato la rottura e la fuoriuscita di acqua a getto.

Il consiglio di Adriano Baldini di Sca: “E’ importante la collaborazione dei cittadini che, per non trovarsi di fronte a questo inconveniente, dovrebbero almeno proteggere e isolare dal gelo il contatore all’esterno delle abitazioni posizionando o lana di roccia o avvolgendolo con stracci per coibentare il contatore e proteggerlo dall’esplosione. Sicuramente è consigliabile proteggerli con nicchie o bauletti, ma anche questi piccoli accorgimenti sono utili ad evitare l’inconveniente”, conclude.