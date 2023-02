Albenga, fabbricato Arte di San Fedele verso una nuova vita: pubblicato avviso per manifestazioni di interesse

Albenga. Una nuova vita per il fabbricato Arte di San Fedele che da 10 anni si trova in stato di abbandono e degrado. Arte ha infatti pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse all’acquisizione dell’immobile, ovvero un atto preliminare volto a verificare il mercato e capire se vi sono operatori pubblici o privati interessati allo stesso.

L’eventuale alienazione (che potrà avvenire per una cifra non inferiore a 2.027.768,96 euro) prevede l’obbligo a carico dell’acquirente di provvedere al completamento dei lavori (attualmente sono state realizzate il 40% delle opere) finalizzati alla realizzazione di 14 alloggi da locare a canone moderato e 19 da destinare a vendita in regime di edilizia convenzionata così come previsto dalla convenzione in essere tra Comune di Albenga e Arte.

Si precisa che 2 alloggi dovranno essere destinati ai portatori di handicap e quindi presentare le condizioni di accessibilità. Inoltre il piano interrato sarà destinato a 33 posti auto, 33 cantine e locali tecnici mentre il sottotetto darà utilizzato a servizio degli impianti per il solare termico. Saranno infine realizzati come opere di urbanizzazione: parcheggi pubblici, percorsi pedonali, illuminazione pubblica, un campo sportivo polivalente in sintetico con illuminazione, reti perimetrali e uno spogliatoio.

Afferma il consigliere delegato alla frazione di San Fedele Raiko Radiuk: “Ringrazio tutti quelli che si sono adoperati per fare quello che è solo il primo passo di un percorso importante per le frazioni di San Fedele e Lusignano. Spero che presto si possa vedere la conclusione di quello che è un importante intervento di riqualificazione urbanistica che, per problemi tecnico-legali, è rimasto incompiuto per più di 10 anni. Come amministrazione, insieme Arte, abbiamo collaborato sin da subito al fine di cercare la migliore soluzione possibile. Sono molto soddisfatto che oggi finalmente venga fatto un passo così importante e spero, anzi sono sicuro, si troveranno gli investitori necessari per completare l’opera”.

Afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “Arte sta valutando l’interesse sull’immobile di San Fedele per poter procedere quindi alla sua vendita. Per il Comune sarebbe molto importante, da un lato per eliminare una situazione di degrado e abbandono, dall’altro per offrire più servizi sia a San Fedele che a Lusignano grazie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e, infine, terminare il fabbricato permetterebbe di dare una risposta alle molte famiglie che stanno vivendo una vera e propria emergenza abitativa accentuata dallo sblocco degli sfratti post-Covid e dalla difficoltà di trovare alloggi in affitto”.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “La vendita da parte di Arte di questo immobile e il completamento dei lavori risolverebbe una questione annosa per la nostra città. La zona sarebbe totalmente rivalutata e contestualmente si riuscirebbe a dare una risposta a molti cittadini che necessitano di alloggi a canone moderato”.