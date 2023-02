Albenga, Distilo: “La nuova pista ciclabile tra viale Martiri e la rotonda di Bastia costerà 1.300 euro al metro”

Albenga. “I cittadini ingauni devono sapere che la pista ciclabile tanta voluta dal sindaco Riccardo Tomatis costerà circa 1.300 euro a metro lineare”. Lo afferma il presidente del consiglio comunale di Albenga Diego Distilo.

“Mentre nel centro città non esiste un piano di mobilità per le biciclette (cosa che mette a repentaglio ogni giorno la vita di ragazzini e cittadini che usano le biciclette per muoversi) il sindaco Tomatis decide di portare avanti un progetto dal costo di 780 mila euro (da 600 mila con fondi del Pnrr) per realizzare un collegamento della pista ciclabile esistente fra viale Martiri della foce fino alla rotonda di Bastia. Non riesco proprio a capire quale sia il senso di un’opera del genere, tra l’altro millantando ai quattro venti lo sviluppo economico e chi più ne ha ne metta”.

“I soldi che il Comune ha investito, pari a 170 mila euro di cui 30 mila per la messa in sicurezza dei gabbioni, potevano essere investiti nella nostra città per creare delle nuove piste ciclabili; tra l’altro soldi derivanti da un avanzo di amministrazione del 2021, che i servizi sociali non hanno utilizzato. Con quei soldi si potevano fare mille cose: ad esempio si poteva utilizzarli per il sociale aiutando i bisognosi. Ma tutto questo non accadrà perché la passione per la bicicletta di qualche amministratore ha prevalso sul bene dei cittadini in difficoltà”.

“Questo progetto dal costo di 1.300 euro a metro lineare al fine di poter garantire la sicurezza per l’arrivo alla rotonda di Bastia davvero incredibile – chiosa Distilo – Nient’altro da aggiungere, ognuno faccia le sue considerazioni. Cari amici ingauni, da oggi potete essere orgogliosi perché finalmente riuscirete ad arrivare in sicurezza in bicicletta alla rotonda di Bastia”.