Albenga, controlli della polizia locale nelle attività commerciali: due sanzioni

Albenga. La polizia locale di Albenga ha sanzionato due attività commerciali.

Il 23 gennaio gli agenti del comando di via Bologna, congiuntamente ai Carabinieri di Albenga hanno effettuato controlli nel Circolo Privato di Vadino. Dalle verifiche è risultato come il Circolo svolgesse attività di vero e proprio pubblico esercizio pur non avendone titolo autorizzativo e, inoltre, occupasse abusivamente suolo pubblico con un dehor non autorizzato.

Nella giornata di ieri, mercoledì 1 febbraio, sempre nell’ambito di controlli sul territorio e alle attività commerciali, la Polizia Locale di Albenga ha sanzionato, infine, un negozio di generi alimentari di Pontelungo per violazione alla legge sul commercio.

Le attività della Polizia Locale di Albenga, non riguardano solo la sicurezza urbana. Importantissimi i controlli sul territorio frutto anche della preziosa collaborazione con i cittadini che, in maniera attiva e propositiva, segnalano illeciti e situazioni sospette.