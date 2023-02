Albenga, Ciangherotti: “L’amministrazione rifà l’asfalto ad alcuni residenti, gli altri si dovranno accontentare delle strade rotte”

Albenga. “Dimmi in quale strada risiedi e ti dirò se la giunta albenganese ha in programma il rifacimento delle asfaltature nella tua zona. Sembra un gioco, ma in realtà non lo è. Infatti, l’amministrazione ingauna ha deciso di rendere note tutte le strade in cui verranno effettuati gli interventi: peccato abbiano completamente omesso il lungo elenco di quelle vie evidentemente considerate di serie b”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere e capogruppo albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

L’amministrazione albenganese ha dato il via al progetto definitivo del piano di riasfaltature delle strade e delle piazze della città: “Sono molto felice per i fortunati residenti che potranno beneficiare dei lavori – spiega Ciangherotti -, peccato che la maggioranza non abbia minimamente preso in considerazione e nemmeno citato il lungo elenco di vie che, eppure, necessiterebbero di un intervento”.

“Ma del resto lo sappiamo – ricorda il capogruppo albenganese -, questa giunta è solita intervenire sui problemi solo quando qualcuno gli suona la sveglia. Un esempio su tutti è il caso di via Papa Giovanni, per la quale il sottoscritto (insieme alla Lega) si era battuto in consiglio comunale affinché il rifacimento dell’ultimo tratto venisse inserito nel calendario dei lavori pubblici. Per non parlare delle recenti dichiarazioni stizzite dell’assessore Gaia, che ha replicato, quasi infastidita, alla mia richiesta di sostituire l’attuale porta “fuori legge” della piscina comunale con una nuova e a misura di persona con disabilità. Un altro esempio di come questa giunta si attivi solo se stimolata. Le parole dell’assessore Gaia, che si è subito messa sulla difensiva, quasi a voler giustificare la propria incapacità o scarsa sensibilità, lasciano il tempo che trovano, soprattutto rispetto a chi, al contrario, cerca risposte concrete nel quotidiano”.

Conclude il capogruppo albenganese: “A questo punto mi aspetto un comunicato ufficiale della maggioranza in cui venga svelato l’elenco di tutte le strade ridotte male. Purtroppo i residenti in quelle vie non potranno essere dirsi così fortunati, anche perché, a quanto pare, l’amministrazione guidata dal sindaco Tomatis ha deciso che esistono vie e residenti di serie a e di serie b”.