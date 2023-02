Albenga, Ciangherotti (FI): “L’ingresso della piscina comunale non a misura di disabile, l’assessore intervenga”

Albenga. “L’assessore Marta Gaia dovrebbe sapere che l’ingresso della piscina comunale di Albenga non è a misura di disabile. A lei chiedo quindi di intervenire al più presto per consentire alle persone con disabilità di poter accedere alla struttura più agevolmente”. La richiesta arriva dal consigliere comunale e capogruppo albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista si è recato presso la piscina comunale ingauna per constatare di persona la problematica: “È assurdo – spiega Ciangherotti – che una persona con disabilità debba suonare e sperare che qualcuno venga ad aprirgli la porta di ingresso”.

“Mi rivolgo all’assessore Marta Gaia – prosegue il capogruppo albenganese -, alla quale chiedo di intervenire facendo sostituire l’attuale porta con una nuova e sicuramente più fruibile da tutte le persone”.

Secondo Ciangherotti, infine, “purtroppo non stupisce che il Albenga non figuri tra le città che hanno ottenuto la Bandiera Lilla, ovvero il riconoscimento che testimonia il lavoro svolto da chi amministra un Comune al fine di rendere la città sempre più accessibile e priva di ostacoli – conclude -. Il problema dell’ingresso della piscina comunale è soltanto una dei tanti ostacoli da superare per cercare di migliorare l’accessibilità e rendere Albenga davvero una città per tutti”.