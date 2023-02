Albenga, Ciangherotti (Fi) denuncia: “Da mesi continuano senza sosta spreco d’acqua pubblica e infiltrazioni pericolose in via Dalmazia”

Albenga. “A inizio gennaio scorso avevo incontrato alcuni residenti di via Dalmazia fortemente preoccupati da tempo è presente, nei pressi della rampa di accesso situata sotto ad una palazzina, un’importante infiltrazione d’acqua causata da alcune tubature comunali. Una situazione che i residenti vivono con forte disagio e preoccupazione, anche per il timore che l’acqua, infiltrandosi nel cemento, possa deteriorare le condizioni delle fondamenta del caseggiato”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Bene, dopo la mia denuncia a mezzo stampa sul quotidiano online IVG.it, l’amministrazione comunale ha fatto due sopralluoghi con un nulla di fatto, perché non sono riusciti a far eseguire neppure le videoispezioni necessarie per individuare l’origine della perdita, la prima volta per la troppa acqua presente e la seconda volta per l’incapacità del tecnico.

“Eppure, da mesi, in alcuni momenti – prosegue il consigliere albenganese – i residenti sono costretti a sopportare anche i cattivi odori, probabilmente di fogna, provenienti dallo scarico. Il Comune è bene a conoscenza del problema da diversi mesi, ma, nonostante ciò e le continue proteste dei residenti, la situazione non è cambiata”.

Ciangherotti si chiede “se un atteggiamento di menefreghismo tale sia giustificabile o meno per un’amministrazione comunale che, pur governando mediocremente la città, dovrebbe per lo meno darsi da fare per risolvere i disagi degli albenganesi. E se l’amministrazione comunale – la stoccata di Ciangherotti al sindaco Tomatis – è incapace di risolvere questo problema, nonostante i tanti proclami sugli sprechi d’acqua pubblica, i residenti di via Amalfi a chi devono rivolgersi?”