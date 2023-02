Albenga, auto sequestrata per guida in stato di ebbrezza entra nel parco macchine della polizia locale

Albenga. “Oltre il 50% del parco mezzi della polizia locale di Albenga rinnovato in pochi anni grazie al lavoro dell’ufficio polizia amministrativa. In questo modo abbiamo risparmiato oltre 200 mila euro riuscendo comunque ad affidare alla nostra polizia locale mezzi nuovi ed efficienti”. Lo afferma l’assessore alla polizia locale di Albenga Mauro Vannucci in occasione dell’arrivo di una nuova Hyundai ix35 proveniente da un sequestro per guida in stato di ebbrezza.

Come previsto dalla normativa vigente, infatti, le auto confiscate al proprietario (per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o veicoli abbandonati), possono essere assegnate alle forze di polizia.

L’ufficio polizia amministrativa di Albenga, nel corso degli ultimi anni, non si è fatto scappare tale preziosa opportunità riuscendo ad ottenere molteplici veicoli (si parla di ben 7 vetture e 2 motocicli). I veicoli, una volta acquisiti vengono allestiti ed equipaggiati.

Afferma Vannucci: “Grazie alla grande professionalità della polizia locale di Albenga, in particolare dell’ispettore Sansalone dell’ufficio polizia amministrativa del quale fanno parte anche l’ispettore capo Massano e l’ispettore Mosca, negli ultimi anni abbiamo acquisito ben 7 auto e 2 motocicli provenienti da sequestri facendo risparmiare alle casse comunali ingenti somme. Anche i comandi di altri comuni del territorio chiedono supporto ai nostri agenti per procedere anch’essi con tali acquisizioni. La polizia locale di Albenga mostra la sua grande professionalità e specializzazione in tutti i campi di competenza rendendoci molto orgogliosi”.