Albenga, allarme per presunto cadavere nel fiume Centa: ma era un pupazzo

Albenga. Allarme, questa mattina, alla foce del fiume Centa di Albenga per la presenza di un presunto cadavere nel letto del corso d’acqua.

Alcune persone in transito nella zona del Ponte Rosso, infatti, hanno notato la presenza di una sagoma dall’aspetto umano poco sotto il pelo dell’acqua: immediata, dunque, è scattata la segnalazione al Numero Unico di Emergenza

Sul posto sono giunti i carabinieri ed i vigili del fuoco per gli accertamenti del caso. I quali hanno confermato che la “sagoma” altro non era che un pupazzo, evidentemente caduto nel fiume per cause ignote.

Un caso simile si era verificato a luglio scorso a Finale Ligure, quando nel letto dello Sciusa era stato avvisato un corpo senza testa rivelatosi poi un manichino.