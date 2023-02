Alassio: tutele per la spiaggia libera del porto e nuova passeggiata davanti alla Gallinara

Alassio. L’inserimento tra il programma biennale forniture dei servizi, di un chiosco bar mobile con dehor che potrà noleggiare dotazioni sportive, sull’area comunale in Zona Sant’Anna: tra gli obblighi tenere pulito l’arenile, le docce e i bagni pubblici. E’ quanto previsto nell’emendamento che aggiorna il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, approvato nella seduta del Consiglio comunale di Alassio.

Tra le richieste della minoranza la tutela del tratto di spiaggia libera nel tratto limitrofo al porto: “Assicuro che la spiaggia del porto rimarrà una spiaggia libera da 270 metri. Il chiosco verrà posizionato non su area demaniale ma privata del Comune. In questo periodo sulla spiaggia di Sant’Anna è stata ripristinata la scogliera, ed è stata grigliata tutta la sabbia del litorale” ha spiegato l’assessore comunale Rocco Invernizzi. “Il dehor sarà su area comunale e non demaniale e potrà noleggiare sdraio”.

E in merito agli interventi sulla zona costiera alassina, il consigliere di minoranza Jan Casella ha evidenziato: “Rispetto ai lavori presso il Baba Beach chiedo attenzione sul fatto che venga ripristinata la metratura di spiaggia libera antecedente ai lavori stessi. E verificare i canoni di sicurezza delle spiagge nei pressi delle discoteche. Chiedo conferma che nessuna opera pubblica o abitazioni private verranno interessate dal possibile spostamento a monte della ferrovia”.

Il collega di opposizione Enzo Canepa ha aggiunto: “A qualcuno è infatti pervenuto un nuovo fantomatico tracciato che però è già stato smentito dall’Ufficio Tecnico Comunale. In tutte queste opere che verranno realizzate si è mai pensato a rendere fruibile tutta la scogliera che si sviluppa verso la Cappelletta dopo il molo Ferrando. Ci sono dei precedenti (non in regione Liguria) dove sopra la scogliera si realizza una struttura in legno attrezzata che diventa spiaggia libera”.

Il sindaco Marco Melgrati ha risposto: “Per quanto riguarda il Baba Beach sono stati fatti interventi per l’allungamento dei moli e non interessano la spiaggia pubblica. I moli poi sono stati realizzati in modo da poter essere utilizzati e sono pubblici. Dobbiamo ringraziare l’imprenditore che ha scelto di fare un’opera di difesa della sua concessione demaniale e che di fatto rende uno spazio agibile a tutti. Colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente. Per la spiaggia nei pressi delle discoteche lì i concessionari sono i titolari del Baba Beach, delle Vele, del Joy e, per una piccola porzione, il Comune: nel corso di una recente riunione si è arrivati alla determinazione che i privati debbano realizzare un progetto dove ognuno interviene per il suo tratto, per la realizzazione di un tratto a sbalzo di legno, illuminato con led che andrebbe a completare il tratto di costa davanti alla Gallinara”.

“Ricordo, inoltre, che dopo non poca fatica abbiamo illuminato il tratto sulla curva prima della discoteca”.

“Sulla fermata della ferrovia non è stato inserito nel PNRR per limiti temporali. La prima fase del progetto è stata terminata e presentata dal commissario straordinario, Vincenzo Macello, in Comune e non prevede demolizioni di nessun fabbricato privato. Probabilmente prevede, per realizzare l’uscita, la demolizione dell’ex fabbricato Sip dalla rotonda all’uscita dell’Aurelia Bis”.

“Piscina, palazzetto e le case attigue non saranno toccate. C’è stato un diverbio sull’uscita dei fumi dalla galleria previsti sul parcheggio di via Pera che avrebbero creato problemi all’agibilità dei posti auto, ma è stato risolto”.

“Per il progetto sulla scogliera ne avevamo fatto uno per un impalcato di legno da destinare a spiaggia libera e lo abbiamo presentato in Regione che l’ha bocciato perché ritiene la scogliera sia un presidio per la strada e non compatibile con la spiaggia” conclude il primo cittadino alassino.