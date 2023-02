Alassio, presentato il bilancio ai consiglieri comunali: “Manovra cauta per i rincari”. Tari ridotta del -4%

Alassio. Dopo l’approvazione da parte della Giunta Comunale e prima che il documento venga discusso e votato dal Consiglio, nel tardo pomeriggio di ieri, la Presidente del Consiglio Roberta Zucchinetti ha convocato i consiglieri comunali affinché il bilancio di previsione potesse essere illustrato nel dettaglio e ognuno potesse porre domande e approfondire temi liberamente, senza i vincoli imposti dai tempi e dalle regole del Consiglio Comunale stesso.

All’incontro hanno preso parte i consiglieri Martino Schivo ed Enzo Canepa per l’opposizione, Cassarino per la maggioranza insieme, naturalmente all’Assessore al Bilancio Patrizia Mordente, alla dirigente degli uffici Finanziari Gabriella Gandino e alla presidente del Consiglio Roberta Zucchinetti.

“Pareggia a 43.178.735,80 euro – ricorda Mordente – e deve fare i conti con i forti rincari delle utenze per le quali abbiamo accantonato complessivamente 2,3 milioni di euro, due milioni per l’illuminazione pubblica e 300mila euro per le utenze degli uffici e delle strutture (scuole, palestre…) comunali. Per avere un raffronto con il passato basti pensare che nel bilancio di previsione per il 2022 accantonammo 900mila euro e per affrontare i rincari registrati nella scorsa annualità abbiamo dovuto procedere con significative variazioni di bilancio”.

“E’ un bilancio prudente – prosegue – per la fluidità dei costi di materiali e utenze. Una manovra cauta che nasce dalla necessità di tenere monitorata la spesa corrente e impone una gestione più attenta. Siamo riusciti ad aumentare, seppur di poco, i trasferimenti ai capitoli di Turismo, Sport e Cultura. Tutto confermato sul fronte dei Lavori Pubblici, dove accanto a quanto già finanziato aggiungeremo il Terzo Lotto del Parcheggio Multipiano di Via Pera e il completamento del Mattatoio”

“Ho evidenziato come, per esempio, sotto il profilo dei tributi siamo riusciti a introdurre una riduzione della Tari di 220mila euro che inciderà sui cittadini per circa il 4%, oltre alla riduzione addizionale Irpef già annunciata nelle scorse settimane”.

Con ogni probabilità il Consiglio Comunale sarà convocato il 20 febbraio prossimo.