Alassio in lutto per la scomparsa di Sebastiano “Jano” Gangi, storico titolare del ristorante “El Galeon”

Alassio. Lutto, ad Alassio, per la scomparsa di Sebastiano “Jano” Gangi, storico titolare del ristorante “El Galeon”.

Originario della provincia di Caltanissetta, si trasferì ad Alassio giovanissimo: qui aprì un salone di parrucchiere da uomo, ottenendo immediatamente grande successo. In breve tempo, il suo salone di bellezza (sopra al Caffè Roma, proprio davanti al Muretto) è diventato punto di riferimento per molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Ma non solo: la terrazza sovrastante, nota come “Roof Garden”, divenne poi palcoscenico ideale per le esibizioni di cantanti, musicisti, ballerini e artisti di vario genere.

All’inizio degli anni ’80 Gangi “cambia carriera” e apre il ristorante “El Galeon”. Anche questa nuova attività ottiene grande successo ed in breve tempo il locale si impone come uno dei più conosciuti ad Alassio e non solo, anche per i tanti spettacoli che si tenevano regolarmente nella piazzetta accanto al ristorante.