Alassio e Albenga in lutto: è mancato il pasticcere Roberto Caputo, aveva solo 55 anni

Alassio. E’ mancato nella clinica Rossello di Savona Roberto Caputo, a soli 55 anni. Roberto era molto conosciuto per via della sua attività di pasticcere. Aveva fondato e gestito per tanti anni la pasticceria “Peccati di gola” ad Albenga.

Il funerale si svolgerà domani, martedì 28 febbraio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio ad Alassio, mentre nello stesso luogo questa sera alle 20,30 sarà recitato il rosario.

Roberto lascia la figlia Arianna, il fratello Mimmo e Paola. Ma il lutto non ha solo colpito la famiglia, appresa la notizia, in tanti stanno lasciando un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Roberto. I Fieui di Caruggi di Albenga, su Facebook, ad esempio esprimono: “Un saluto a una persona buona, amico del nostro centro storico che ha reso più dolce con le sue torte e i suoi pasticcini. Ciao Roberto”.

La famiglia di Roberto Caputo ringrazia il personale medico e paramedico della Clinica Rossello, insieme ai cari amici Enrica, Marcello e Adriano. Per chi volesse fare una donazione, la famiglia non chiede fiori ma offerte alla Clinica Rossello: ci sarà un punto di raccolta fuori dalla chiesa.