Sanremo. La tradizionale parata di stelle (questa volta su un “green carpet”) ha aperto la 73^ edizione del Festival della Canzone Italiana. Per la prima volta, la tradizionale sfilata, ha come scenario piante e bonsai. Al posto del tappeto rosso: un vero manto erboso. Ad aprire il “corteo” di cantanti, che da piazza Borea D’Olmo si è dipanato per via Matteotti per terminare attorniato da centinaia di persone in piazza Colombo, c’erano gli Articolo 31 seguiti da Elodie.

Con inizio alle 21 di fronte al teatro Ariston , tra due ali di fan accalcati, hanno sfilato : Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LdA, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo, Madame e Gianluca Grignani.

Questa sera, quindi, l’inizio della kermesse musicale più attesa dell’anno: parte la gara dei 28 big che presenteranno le loro canzoni, con questa scaletta prevista per la prima serata: Anna Oxa, Ariete, Colla Zio, Coma_Cose, Cugini di Camnpagna, Elodie, Grignani, Gianmaria, Gassmann, Mara Sattei, Mengoni, Mr. Rain, Olly e Ultimo.

Le esibizioni dei cantanti in gara saranno alternate alle consuete ospitate: i conduttori Amadeus e Gianni Morandi ospiteranno i vincitori della scorsa edizione Mahmood e Blanco che canteranno ‘Brividi’. Poi ci sarà spazio per Elena Sofia Ricci che presenterà la nuova fiction ’Fiori Sopra d’Inverno’, serie in tre puntate diretta da Carlo Carlei, coprodotta da Rai Fiction con Publispei, tratta dal best seller omonimo di Ilaria Tuti, in onda lunedì 13 febbraio in prima serata su Rai1. Attesa anche per I Pooh presenti nella formazione con Riccardo Fogli.

Occhi puntati anche su Chiara Ferragni, che sarà al co-conduttrice nella prima serata e durante la finalissima. Attesa per il suo intervento, insolitamente fuori dal habitat dei social. Infine, sempre questa sera ci sarà l’omaggio a Lucio Battisti, di cui quest’anno cade l’80 anniversario della sua nascita.