Al parco La Rocca di Savona un nuovo impianto di calisthenics: da sabato 18 febbraio utilizzabile da tutti e in modo gratuito

Savona. Da domani sarà funzionante e utilizzabile il nuovo impianto di calisthenics installato in questi giorni nei giardini La Rocca a Savona. Si tratta di una struttura omologata fitness work-out California con spalliera orizzontale e verticale, parallele, serie di barre alte e basse, twist e trapezio.

“Da oggi anche Savona ha una struttura di livello a cui tutti potranno accedere gratuitamente – dichiara l’assessore allo sport Francesco Rossello – Il parco La Rocca è da tempo un punto di riferimento per molti ragazzi che lo sfruttano come fosse una palestra all’aperto. È un utilizzo reso possibile grazie alla presenza di strutture per la ginnastica che esistono da anni ma che, in molti casi erano superate o degradate. Per questa ragione abbiamo ritenuto che il parco La Rocca fosse il più idoneo a ospitare una moderna struttura di calisthenics”.

Riguardo al futuro l’assessore aggiunge che “l’area si presta ad accogliere altri ‘attrezzi’ e in futuro potrà essere ampliata con nuovi moduli. Già così, tuttavia, potrà essere apprezzata considerando che, per la scelta della struttura, abbiamo consultato giovani che praticano il calisthenics e che auspicavano un simile intervento a Savona”.