Al Mulatrial del Mare di Albenga oltre 750 partecipanti: “Un grande successo”

Albenga. E’ giunta alla 15° edizione con oltre 750 partecipanti, questa mulatrial, e negli anni, grazie alla disponibilità delle amministrazioni comunali di Albenga, Alassio Andora,all’impegno, ai sacrifici e al lavoro di tutti soci e amici del Moto Club Albenga, è diventata “La Mulatrial”, la Mulatrial Del Mare di Albenga.

“E’ passata già una settimana, eppure nel settore motoristico ancora non si parla d’altro – commentano gli organizzatori -. Della copiosa affluenza di appassionati da ogni parte d’Italia e dall’estero, si sono infatti registrati numeri considerevoli da Germania, Belgio, Austria, Francia e Svizzera. Continua, inoltre, a riecheggiare il fatto che le case produttrici abbiano scelto questo contesto per presentare le novità del 2023, e non le solite fiere tanto nominate. Da quest’anno infatti, case come TRRS, Beta,GasGas e Vertigo, hanno scelto di svelare al folto pubblico, le loro ultime creazioni, proprio in occasione della Mulatrial ingauna. Tutto questo frastuono mediatico ha fatto si che anche alti rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana, giungessero nella piana, per rendersi conto di persona e provare a spiegarsi, l’evolversi esponenziale di questo fenomeno”.

“I centauri e le loro famiglie già dal venerdi hanno iniziato a popolare la zona a mare di Vadino. Gli alberghi albenganesi ormai da tempo registravano il ‘tutto esaurito’. Molti partecipanti per trovare alloggio, hanno dovuto rifugiarsi nel primo entroterra, o nei comuni limitrofi, come Ceriale, Cisano, Alassio. Diciamo una prospettiva inconsueta per la fine di gennaio.

Bar, pizzerie e ristoranti albenganesi, sono stati letteralmente presi d’assalto per tutto lo scorso week end”.

La partenza dei partecipanti è avvenuta dalle ore 9 della domenica in poi. Dopo di che ogni pilota ha potuto confrontarsi con se stesso, nella scelta del percorso da seguire, piu facile o piu impegnativo, piu lungo o piu corto, in base alle proprie capacità e grado di allenamento. Durante tutto il percorso si incontrava chi si fermava magari in difficoltà o magari solo per scattare qualche foto con l’isola Gallinara sullo sfondo. Si incontravano appassionati di tutto le età, dal più giovane di appena 14 anni al diversamente giovane di 74. Capitava, inoltre, di incontrare piloti che, da pochi mesi si sono affacciati al Trial, insieme ai big del campionato italiano, e i funamboli del trial Indoor; questo a significare che questo sport è aggregativo più che mai, e che la passione non conosce età o gradi di difficoltà.

Dopo il ristoro nel piazzale della Madonna della Guardia di Alassio, tappa fondamentale per recuperare le forze, rifocillare le pance e riempire i serbatoi, e perché no, farsi splendidi selfie con dietro le montagne innevate sullo sfondo, davanti ad un mare azzurro ed un isola, che ormai da 15 anni ci accompagna, come silenzioso spettatore benevolo. Al rientro ad attendere i centauri c’era l’immancabile panino con la salsiccia, farcito di crauti , peperoni, e salse di ogni tipo nell’attesa dell’appetitoso premio, ognuno aveva da raccontare agli altri la propria avventura del giorno, in un clima amichevole, che rendeva piacevole anche l’attesa.

Molte famiglie hanno potuto la domenica, aspettando il ritorno dei partecipanti, visitare il famoso centro storico ingauno, e passeggiare sul lungomare, in una giornata dalle temperature primaverili, che ha condito il tutto, nel più magico dei modi.

La domanda che tutti si pongono e rivolgono agli organizzatori è: “come mai questo successo?” gli organizzatori rispondono che “non ci sono particolari segreti, ma piuttosto un insieme ben amalgamato di cose. Per primo la passione e la forza del gruppo del sodalizio ingauno, persone fantastiche che danno tutto per cercare di accontentare al meglio i piloti, fin dalle prime fasi delle iscrizioni. Quindi la prima grande risorsa è il Gruppo Moto Club Albenga ed amici di esso. Non meno importante l’appoggio delle amministrazioni comunali, che da sempre credono in questo evento. Un ulteriore aspetto importante è che grazie a questa manifestazione viene conservata e tenuta pulita una fitte rete sentieristica, che, anche se per un giorno utilizzata dai centauri, viene lasciata per tutti gli altri 364 a disposizione di tutti quei camminatori, passeggiatori che spesso giungono qui dal basso piemonte e/o lombardia e che grazie a noi, possono camminare su sentieri magici, a picco sul mare e godere di tutte quelle bellezze che il nostro territorio ha da offrire”.