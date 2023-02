Alassio. Fu un grande successo e risale al 2014, per iniziativa dell’Aero Club Savona e della Riviera Ligure e dell’associazione francese Chevaliers du Ciel. L’evento “Reves de Gosse” (Sogni di bambini) nel 2014 portò sulla pista di Villanova 214 bambini (la metà dei quali diversamente abili), che conobbero l’emozione del battesimo del volo, mentre altro cento partecipavano alle attività collaterali nel villaggio allestito al Panero.

Se ne è parlato l’altra sera all’hotel dei Fiori di Alassio per iniziativa del Rotary Club, con il presidente Enzo Canepa nei panni del padrone di casa, impeccabile nel gestire una serata ricca di fascino e di speranza, che ha visto il comandante Mauro G. Zunino, presidente onorario dell’Aero Club, nei panni del narratore, pronto a sottolineare l’importanza dell’evento anche per l’indispensabile coinvolgimento delle scuole e la promozione del territorio.

Erano presenti fra gli altri il prof. Riccardo Badino, preside dell’Istituto comprensivo di Albenga, Gerard Barbier, ambasciatore francese Chevaliers du Ciel, Giovanni Carbone, Roberto Chiarvetto, la professoressa Mara Grossi, vice preside dell’Istituto comprensivo di Albenga, Giovanni Monticelli, Giovanni Salomone. Tutti personaggi che ebbero un ruolo importante nella realizzazione dell’evento, supportato da Rotary e Lions, per una volta insieme, e dall’Arma Aeronautica.

C’era anche Alessandro Betti, presidente in carica dell’Aero Club (in una delle non frequenti apparizioni insieme a Mauro Zunino), che ha detto: “I tempi sono cambiati e le difficoltà per mantenere e rinforzare l’attività del sodalizio non mancano, ma siamo pronti a fare la nostra parte per cercare questa iniziativa a Villanova”.

Ha raccontato Zunino: “La ragione per cui siamo qui è nel ricordare l’entusiasmo, il sorriso, gli abbracci, la gioia negli occhi dei bambini al battesimo del volo. Ci tengo a sottolineare, oltre all’aspetto sociale, l’apporto di promozione del territorio, l’indotto, la visibilità dei nostri istituti didattici, la professionalità dei docenti, i nostri prodotti, la nostra industria”.

guarda tutte le foto 9



Aero Club, al lavoro per riproporre “Reves de Gosse”

Il primo filmato su Reves de Gosse fu presentato al Senato della Repubblica francese, con Gianni Carbone e l’autore Mattia Righello. Ha raccolto un considerevole successo ed è stato distribuito in tutta la Francia, sempre ben visibile su YouTube. Il secondo, di chiusura dell’evento, con ancora più successo e sempre a Parigi, fruttò anche un riconoscimento ufficiale a Mauro Zunino. Va anche ricordato che l’attività dei Chevaliers du Ciel si svolge sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica francese, nel 2014 Macron.

Il comandante Zunino ha voluto andare anche più indietro nel tempo, per ricordare “Volere Volare”, iniziativa dell’Aero Club che riporta all’inizio degli anni 2000, coordinata con il Comune di Villanova, l’Anfass e altre associazioni che si occupano di persone con disabilità. I ragazzi e i loro familiari trascorrevano il lunedì successivo agli Air Show anche in compagnia degli equipaggi delle Frecce Tricolori.

Antiche radici, buoni germogli e appunto la speranza che Reves de Gosse torni presto sulla pista di Villanova. Basta crederci davvero.