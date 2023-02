Addizionale Irpef, a Savona nessuna esenzione. Orsi: “120 euro non sono spiccioli”. Russo: “Potenziati i servizi sociali”

Savona. Il Comune di Savona nel bilancio 2023-2025 conferma l’aliquota massima (0,8%) per l’addizionale Irpef. No a esenzioni o riduzioni. Il gettito totale è 7 milioni e 600 mila euro, con l’esenzione ai redditi inferiori a 10mila euro si perderebbero alcune centinaia di migliaia di euro (496mila euro). Questo è il primo anno in cui sarebbe possibile variare le aliquote: fino all’anno scorso era vietato a causa dei vincoli imposti dal piano di riequilibrio. L’esenzione per chi ha redditi fino a 15mila euro comporterebbe un risparmio (massimo) di 120 euro a persona. La delibera è stata approvata dal consiglio comunale.

L’assessore Silvio Auxilia spiega: “Ci siamo posti il problema di cambiarla, ma non abbiamo potuto per mantenere l’equilibrio finanziario dell’ente anche a causa del costo dell’energia. Ritengo che l’amministrazione abbia fatto bene a scegliere di erogare i servizi”. Anche il sindaco Marco Russo ha sottolineato la necessità di fare questa scelta: “Il Comune di Savona ha scelto la linea di non aumentare le tariffe e addirittura non aumentarle”.

Il consigliere Fabio Orsi attacca: “La scusa che temo sentirò ripetere cioè il rincaro energetico, non è un problema del Comune di Savona e che tutti hanno affrontato e stanno affrontando e nato molti mesi fa. Gli altri Comuni fanno fronte a questa situazione con le comunità energetiche, questo Comune invece non ha fatto assolutamente niente. Questa giunta che si dice vicina alle fasce deboli non ha deciso manco un esenzione. 120 euro in un anno per chi ha un reddito fino a 15mila euro non sono spiccioli“. Fa eco il consigliere Manuel Meles: “Anche 50 euro per una famiglia possono essere tanti. Qualunque sforzo per andare incontro a chi ha redditi più basse deve essere fatto”.

Alessandra Gemelli (Pd) aggiunge: “Se non è stato fatto, non è per mancanza di volontà. La scelta è stata quella di puntare sui servizi sociali e sui servizi educativi“. Luigi Lanza evidenzia che “il centrosinistra ha sempre scelto i servizi. E’ una scelta politica da rivendicare”

Sulle comunità energetiche è intervenuta Adele Taramasso: “Il Comune si sta attivando, ma ad ora mancano i decreti. Ma l’assessore Rossello ha anticipato i tempi e ci siamo già attivati con Ire il Campus”.