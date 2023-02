Ad Albisola una nuova area canina, sorgerà in via Mariconi: secondo le previsioni fine lavori in primavera

Albisola Superiore. Dopo la chiusura dell’area canina situata in via Sisto IV, a seguito dei lavori di riqualificazione del complesso di San Pietro, si stanno effettuando i lavori per la realizzazione di una nuova e definitiva oasi per gli amici a quattro zampe ad Albisola. Sorgerà in via Mariconi, poco lontano dalla stazione ferroviaria e dal nuovo parco dei Conradi.

“Finalmente la città avrà un’area canina decente e definitiva – dichiara il sindaco Maurizio Garbarini -. Sarà un’oasi di circa 900 mq, con cinque alberi di alto fusto per riparare dal caldo in estate, altre essenze arboree e diverse panchine” anticipa.

Il terreno comunale sarà costituito di ghiaia arrotondata e sarà recitato con della rete metallica in modo da poter lasciare scorrazzare liberi i propri cani. Inoltre, l’area sarà dotata di un fontana per abbeverare gli animali, non mancheranno poi cestini per la raccolta delle deiezioni.

Secondo le previsioni i lavori termineranno in primavera, con l’apertura dell’area alla cittadinanza.