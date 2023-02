Ad Albenga la prima tappa ligure di Miss Blumare 2023: secondo posto per l’ingauna Marta Merello

Albenga. Si è tenuta ad Albenga la prima tappa ligure del concorso di bellezza Miss Blumare 2023. Quindici le ragazze che hanno sfilato durante la serata organizzata da Francesca Bianco e Massimo Enrico.

Tre le uscite (una casual, una in bikini e una in abito da sera) che sono state votate dalla giuria composta da: l’attore e modello savonese Alessandro Campanile, per l’occasione presidente di giuria; il fotografo Nicola Teti; il radiologo dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Giulio Ferrero; la presidente dell’associazione nazionale ucraina modelli e insegnante di portamento Marina Ievsiukova e la giornalista di IVG Giorgia Scalise.

A vincere la serata, che è stata presentata da Selene Coccato e animata dalla musica del dj Max Voice, è stata Alice Fenoglio, 20enne di Torino, che si è così aggiudicata la fascia di Miss Summer by Agriturismo ‘Da Nonna Litta’, locale che ha ospitato l’evento. Seconda la 18enne albenganese Marta Merello, eletta Miss Eleganza Project X. Chiude il podio Camilla Leoncino, 18enne di Cuneo premiata Miss Sorriso by Pasta Fresca Morena. Seguono Azzurra Dell’Erba, 19 enne di Ortovero (Miss CaffeNoir); Sara Cavanna, 23enne di Genova (Miss Autoscuola De Valle); Manuela Mintrasti, 25enne di Savona (Miss Simpatia by Massimo Estanislao Hair Stylist) e Manuela Rocchi, 20enne di Genova (Miss Arte & Moda Accademy).

Nei prossimi mesi si terranno le altre tappe in tutta la Liguria, per arrivare alla finale regionale dell’11 agosto che andrà in scena nuovamente ad Albenga. La vincitrice si aggiudicherà l’accesso alla finale nazionale che sarà ospitata su una nave MSC Crociere.