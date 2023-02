Ad Alassio il progetto di pet therapy: “Attività che altre realtà hanno avviato con successo”

Alassio. Nel novembre scorso era stata siglata una convenzione tra Comune di Alassio, l’ATI Cooperativa sociale Seriana 2000/Cooperativa sociale Il Solco che gestisce la Residenza protetta Giacomo Natale e l’ASD Equus Lab di Castelbianco e il Consorzio CRESS di Genova (con la Cooperativa sociale Cooperarci di Savona) finalizzata all’attivazione del progetto sperimentale “Esperienze Itineranti con Animali” che verte sul “contatto” e la relazione che si istaura fra gli anziani e gli animali come pony, pecore e cani.

“L’idea – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali, Franca Giannotta – era quella di avviare un progetto sperimentale che mettendo a contatto gli anziani con gli animali stimoli la socialità e la mobilità, diminuisca gli stati ansiosi o depressivi e costruisca o favorisca il ricordo di momenti felici. E’ un’attività che altre realtà hanno già avviato con successo e che sono particolarmente felice di poter avviare con gli ospiti della Residenza Protetta Giacomo Natale”.

Attila il pony che da mesi intrattiene gli anziani della Residenza Protetta è ormai un vero idolo degli ospiti della Giacomo Natale, ma anche dei ragazzi di “Creativamente” e l’appuntamento con lui e con la sua “mamma” Malvina Abbattista è sicuramente uno dei più attesi dalla tutta la comunità della Residenza.

“Nel corso dell’ultimo incontro – commenta Franca Giannotta Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio – Siamo riusciti anche a portare Attila anche ad una signora completamente allettata. E’ stato un incontro commovente; è incredibile il clima di allegria generalizzato che si viene a creare. Credo sia un modo molto bello di sollecitare emoziono e interesse”.

la seconda struttura in Italia che attua un progetto del genere.

“Questa innovativa esperienza è stata realizzata per la prima volta in Italia il 16 maggio scorso – spiega Malvina Abbattista di Castelbianco, Presidente della ASD Equus lab – quando siamo riusciti a far entrare un pony e una pecora all’interno di una struttura sanitaria nell’imperiese per portare i benefici del contatto con gli animali ai pazienti allettati. Alassio è la seconda città in tutto il Paese ad aver avviato dopo non poche difficoltà un progetto che sta dimostrando come questo tipo di contatto contribuisce a ridurre gli stati d’isolamento, ridurre i problemi comportamentali, diminuire gli stati ansiosi e depressivi dell’anziano, stimolare la motricità e le funzioni cognitive, favorire il mantenimento o il recupero delle competenze, offrire motivazioni che favoriscano il mantenimento e il recupero delle autonomie, far riaffiorare ricordi dell’età infantile, indirizzando la memoria verso momenti felici”.

Il 21 febbraio prossimo Attila tornerà ad incontrare gli ospiti della Giacomo Natale e i ragazzi e le ragazze del progetto Creativamente.