A Vado Ligure nuovi progetti in vista: edificio delle scuole medie Peterlin verrà abbattuto, qui un grande parco e una biblioteca-teatro

Vado Ligure. Dopo la riqualificazione dell’area di via XXV aprile, Vado Ligure guarda a un nuovo importante progetto per riorganizzare e abbellire il centro della città. Si tratta dell’abbattimento dell’edificio delle scuole medie Peterlin per la realizzazione di un nuovo spazio che vedrà qui sorgere un grande parco urbano e una biblioteca-teatro con spazi al chiuso e all’aperto.

“Si tratta di un progetto molto ambizioso che darà una nuova veste a questo spazio centralissimo” afferma entusiasta il sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, che questa mattina ha partecipato al primo incontro pubblico dopo tre anni di stop causa pandemia, proprio all’interno delle scuole medie Peterlin. “E’ stato un incontro che ha visto la partecipazione di molti residenti ma anche di persone che a Vado lavorano – precisa Giuliano -. E’ stata l’occasione per fare un punto sui lavori svolti fino ad ora e sui prossimi”.

L'incontro pubblico di questa mattina

In particolare, per poter realizzare i lavori per questo nuovo spazio in centro saranno utilizzati i fondi del ministero pari a 4,7 milioni di euro del Pnrr per l’edilizia scolastica; si tratta del contributo più alto della Liguria in questo ambito. Le risorse, a cui si aggiunge un milione di euro di cofinanziamento dell’amministrazione comunale, saranno impiegate quindi nella realizzazione di un nuovo edificio per le scuole medie Peterlin e la demolizione di quello esistente. Da via XXV Aprile saranno trasferite in via Sabazia, vicino alla scuola materna. L’inizio lavori è previsto il prossimo anno, nel 2024, e la fine nel 2026.

Intanto via XXV Aprile ha già subito una trasformazione urbanistica per raggiungere una vivibilità migliore, attraverso il riammodernamento delle pavimentazioni, rifacimento dell’arredo e nuove illuminazioni.

Ma oltre di questo progetto, nell’incontro odierno si è parlato anche dell’implementazione dei servizi dedicati ai bambini anche del nido, dei lavori per migliorare le infrastrutture della città, a beneficio dei cittadini e delle industrie che operano sul territorio. Sono previsti infatti lavori di sistemazione sulle strade e sulla ferrovia. Sempre per migliorare l’esperienza dei bambini che vivono sul territorio vadese sono stati adeguati i parchi gioco esistenti ed è prevista la realizzazione di uno nuovo a Segno.

“Dopo i lavori di riqualificazione effettuati a Sant’Ermete, ci impegneremo in altre frazioni, come quella di Segno – afferma il sindaco Giuliano -. Per rendere pubblici e oggetto di dibattito questi prossimi progetti abbiamo intenzione di avviare una serie di altri incontri nelle frazioni vadesi”, conclude.