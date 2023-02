A Spotorno un nuovo parco urbano, sorgerà all’esterno del “Ristoro di Laura”

Spotorno si prepara ad avere un nuovo parco urbano. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato in giunta e permetterà al “Ristoro di Laura”, locale chiuso ormai da anni e interessato da alcuni lavori di restyling, di avere all’esterno un’area di circa 550 metri quadrati dedicata a un parco urbano per la cittadinanza. La struttura è di proprietà dell’Opera Pia Siccardi.

“Quando termineranno i lavori, avvieremo le pratiche per ottenere, in donazione dall’Opera Pia, l’area urbana adiacente a vico Nicei e via Toscana, situata vicino al centro storico di Spotorno” affermano il sindaco Mattia Fiorini e il vicesindaco Marina Peluffo -. L’obiettivo è realizzare un grande parco urbano a disposizione dei cittadini, che potrà diventare un polmone verde”.

L’importo dell’opera, che andrà a realizzarsi nel 2024, è di 300mila euro. “Il Ristoro di Laura”, che prevede il mantenimento per 20 anni della destinazione d’uso, conserverà una parte all’esterno del locale per creare un dehors, mentre nella zona circostante, una volta riservata ai clienti, ci sarà un parco a uso pubblico. Saranno eliminate le recinzioni e verrà realizzata un’area di relax con panchine, aree verdi e nuova pavimentazione.

“Ringrazio l’Opera Pia Siccardi per aver condiviso la nostra proposta di restituire al paese un’area verde in una zona così densamente urbanizzata. Ringrazio l’assessore Marina Peluffo per aver preso a cuore la realizzazione del parco come elemento fondamentale per migliorare la vivibilità del quartiere”, conclude il sindaco Fiorini.