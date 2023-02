A Savona torna la Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri: “Un appuntamento imperdibile”

Savona. Torna a Savona, per la decima edizione, ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianale.

Da venerdì 24 a domenica 26 febbraio 2023 saranno aperti in Corso Italia e Piazza Sisto IV gli stand dei maestri cioccolatieri che proporranno ogni varietà di cioccolato e particolari prodotti di pasticceria: praline, cremini, tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, “spezzati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, sfogliatelle e pasticceria napoletana, strudel, crepes con creme spalmabili e tanto altro ancora. Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi e il palato.

L’inaugurazione sarà venerdì 24 alle 11.30 in piazza Sisto/via Manzoni alla presenza degli studenti delle scuole primarie Colombo che assisteranno alla composizione di un cuore di cioccolato.

“Dieci anni di gusto e qualità – dice l’assessore agli Eventi Elisa Di Padova – che la nostra città ospita in un evento attesissimo. E’ un piacere ospitare iniziative di così grande qualità che fanno parte di un circuito che tocca le principali città italiane. ART & CIOCC® è in linea con il tipo di iniziative di cui la nostra città ha bisogno per vivacizzare le strade, rendere la città sempre più attrattiva, anche nei confronti di un pubblico che arriva da fuori città e che contribuisce al rilancio del commercio. E’ un’iniziativa che rientra nel piano delle modifiche fatto lo scorso anno per caratterizzare e aumentare la qualità delle manifestazioni commerciali che la città ospita”.

“Quella di Savona è una delle tappe storiche del tour – afferma l’organizzatore Roberto Donolato – diventata ormai un imperdibile appuntamento per tutti coloro che vogliono gustare il cioccolato artigianale di qualità, con tanti stand di prodotti selezionati e golose specialità”.

Tra le novità di questa edizione anche dei dolci tipici internazionali: i waffel dal Belgio, l’halva, un dolce tipico dell’area del mediterraneo orientale, la tahina e altri prodotti derivati dal sesamo. I cioccolatieri presenti in corso Italia, provengono infatti da varie regioni e così, dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso tutte le declinazioni del cioccolato.

“Il Tour dei Cioccolatieri – commentano dal Comune – è anche un’occasione per vivere la città ed offrire a cittadini e turisti un evento di qualità; non è solo un’esperienza per il palato, è una festa per tutti e per tutta la città”. È organizzata da Mark. Co. & Co. Srl con Comune di Savona e Confcommercio Savona.

Qui di seguito il calendario con le prossime date del tour:

• 3 – 5 marzo | Piacenza, Pubblico Passeggio

• 9 – 12 marzo | Pescara, Corso Umberto I

• 24 – 26 marzo | Trento, Piazza Fiera

Per informazioni: Mark. Co. & Co. Srl – Padova – info@markco-co.it – T. 349.6900875

Info www.iltourdeicioccolatieri.com; pagina Facebook e Instagram @arteciocc