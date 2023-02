A Savona il primo anniversario della Confraternita di Giorgio La Pira, presenti 11 associazioni e il sindaco Russo

Savona. Durante il fine settimana appena trascorso, sabato 23 febbraio, è stato festeggiato il primo anniversario della Confraternita di Giorgio La Pira.

Presso la sala della parrocchia San Pietro Apostolo di Savona erano presenti 40 persone in rappresentanza di 11 associazioni e istituzioni savonesi insieme al sindaco Marco Russo. Il presidente della Confraternita, Rosario Merenda, ex-medico condotto di Noli, dopo i ringraziamenti di rito, ha relazionato sulle attività svolte nell’anno sociale, mettendo in risalto la figura del grande giurista e uomo di pace, Giorgio La Pira, a cui i soci dell’associazione si ispirano nella loro attività culturale, sociale apartitica.

E’ stato ricordato l’intervento del noto esponente della Democrazia cristiana e tre volte sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, che negli anni 70 si prodigò per scongiurare l’innesco della Terza Guerra Mondiale nel caso dei missili SS-4 installati a Cuba dal’URSS (1962). Famosa e “profetica”, alla luce della attuale guerra in Ucraina, la sua affermazione davanti ai “potenti della terra”: ”La pace è inevitabile e per raggiungerla non basta la giustizia e la libertà se non sono unite alla preghiera e alla contemplazione”.

Il sindaco di Savona si è congratulato con i soci della confraternita per il lavoro svolto, ricordando che” tendere all’unità e alla pace è un anelito di tutti e bisogna costruirla insieme, pur nella diversità delle convinzioni politiche, religiose e sociali”. Ha invitato infine tutte le associazioni presenti a partecipare attivamente al dibattito in corso presso l’amministrazione comunale di Savona sulle scelte strategiche per lo sviluppo della città.

Subito dopo il vice presidente della confraternita, Gianfranco Scalia, ha consegnato a suor Benedetta Zago, appartenente all’Istituto Suore Figlie di Maria Vergine Immacolata di Savona, una targa di benemerenza per il suo più che trentennale servizio a domicilio a favore dei sofferenti bisognosi della Città. La professoressa Lo Re Silvana Calligaris, figlia del Colonnello Enrico Calligaris, primo presidente dell’Associazione Nazionale Alpini di Savona ha letto un suo componimento “poetico” dal titolo “Alpini, che è stato donato al corpo degli Alpini di Savona. Infine si è tenuto un brindisi augurale con successivo rinfresco di beneficenza, il cui ricavato è stato totalmente devoluto alla missione dell’Istituto Suore Figlie di M.V. Immacolata di Savona.