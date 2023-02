A Savona all’assemblea di Confindustria, Bonomi: “Scelta sulle auto elettriche sbagliata, troppo costose”

Savona. “Le previsioni per il 2023 sono più positive di quello che si pensava. c’è una ripresa di ottimismo, non solo in Italia ma anche in Europa”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bononi durante l’assemblea pubblica di Confindustria “Savona chiama Italia per costruire il futuro al tempo delle crisi” che si è tenuta nella città della Torretta nella Sala della Sibilla del Priamar.

Bonomi ha sottolineato la forza del settore produttivo italiano: “Il settore manifatturiero sta cedendo il passo e trascina tutto il resto. Dopo le grandi crisi le nostre imprese hanno fatto i compiti a casa in silenzio, si sono patrimonializzate, hanno investito in ricerca e innovazione, ci ha consentito il rimbalzo del 2015 e 2017, ci ha consentito l’uscita dalla crisi pandemica e dopo lo shock energetico. Lo hanno fatto le nostre imprese, ci si dimentica che l’Italia è nei grandi consessi grazie alla forza della nostra industria. Ricordiamoci che l’export ha tenuto in piedi l’Italia dal 2008 in poi, l’industria italiana è un asset strategico per il paese”.

La speranza è che non ci sia una nuova crescita dei prezzi del gas: “Ci aspettiamo non ci sia una nuova fiammata dei costi energetici, altrimenti le imprese non sono in grado di reggere. Questo paese ha bisogno di riforme, quelle che aspettiamo da 30-40 anni perchè non c’erano le risorse, ma oggi ci sono. Non ci sono più scuse per non farle: sistema previdenziale, lavoro, fisco. Servono stimoli agli investimenti. L’Europa deve capire che abbiamo bisogno dei fondi sovrani, non bisogna fare competizione tra stati membri, ma tra industria europea, cinese e americana”.

Dopo il voto del Parlamento Europeo che ha sancito definitivamente lo stop alla produzione di auto termiche (benzina e diesel) a partire dal 2035 Bonomi commenta: “Ci stiamo nascondendo sulla sostenibilità, le auto elettriche sono costosissime e non è facile fare la transizione. Non verranno comprate auto nuove e si terrà un parco auto obsoleto. Già abbiamo problemi a trovare persone, non ci sono politiche attive del lavoro. Il cobalto necessario per i cellulari è estratto da 400mila bambini in Congo a mani nude. Il prezzo di vendita sarà determinato dagli asiatici, perché sarà un monopolio”.

Conclude con un riferimento al superbonus e alla modifica del governo: “Non era meglio convocarci prima, pensare qual era l’uscita tampone e poi fare il provvedimento, invece che gettare famiglie e imprese nel panico. Era comprensibile che il governo doveva farlo, ma bisogna parlarne prima. Le imprese potrebbero comprare i crediti che oggi sono fermi”.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: “Una giornata di lavori proficua per un’associazione molto importante per il nostro territorio. E’ un momento ricco di opportunità, ma non privo delle difficoltà che abbiamo vissuto in questi anni. La Liguria ha cavalcato bene la crescita economica di questi mesi, l’occupazione e il prodotto interno lordo è cresciuta più che altrove in Italia. Una per le prima volte siamo sovracongiunturali rispetto alle dinamiche nazionali. La provincia di Savona rappresenta molto bene la regione: l’attività portuale, il turismo con l’outdoor nel ponente. Poi restano i problemi infrastrutturali. In questa regione non si è mai investito tanto quanto si sta facendo in questi anni”.

“Il 2022 complessivamente è stato un buon anno, il Pil è cresciuto del 4,9%, molto superiore a quelle che erano le aspettative e le previsioni elaborate nel corso dell’anno scorso”, il responsabile del centro studi Confindustria Alessandro Fontana. Il tasso di inflazione è stato uno dei più alti degli ultimi 40 anni, ma i consumi non hanno subito un calo. Negli ultimi due anni l’occupazione è cresciuta. Il contesto per il 2023 sembra favorevole, a partire dal calo del prezzo del gas: “Dovuto alla diversificazione dei rifornimenti e dei risparmi, sia delle famiglie che delle aziende”.

Il direttore di Unione Industriali Alessandro Berta ha presentato i dati della provincia di Savona. “L’economia savonese si basa su tre gambe: la logistica, il turismo e la manifattura”, ha evidenziato.

“Nell’ultimo trimestre ci aspettiamo di ritornare ai livelli record del 2018 per la crescita dell’export”. Con la piattaforma di Apm Terminal, dal 2017 al 2022 il traffico container è in continuo aumento: “Sta aumentando in modo vertiginoso e mancano ancora alcune strutture a terra”. Berta aggiunge: “Se il porto cresce a questi ritmi, la pubblica amministrazione (le dogane, il comando della capitaneria, la guardia di finanza) che coopera con il privato hanno necessità di essere implementate il personale altrimenti tra due anni arriveremo a non riuscire a processare i traffici”. Record anche per il porto di Savona che ha raggiunto 4 milioni di tonnellate di merci nel 2022. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri boom per i traghetti con oltre 480mila utenti, contro i 365mila delle crociere (mancano da recuperare oltre 200mila unità).

Il turismo è ritornato ai livelli pre pandemia. Per quanto riguarda il valore aggiunto Savona segue Milano a pari merito con Verona. Per quanto riguarda la demografia, oltre al noto basso tasso di natalità, una delle criticità della provincia è la scarsa attrattività per i laureati “di ritorno”: il 42% degli studenti studia fuori regione e solo una parte torna.

Il presidente di Autorità Portuale del mar ligure occidentale Paolo Emilio Signorini ha aggiunto: “Non credo che la risposta sia piangersi addosso o cercare alibi sul fatto che la burocrazia è lenta, che ci vogliono deroghe. Credo che sia un problema di competenze, di management nelle pubbliche amministrazioni che deve essere migliorato”.

Il presidente di Unione Industriali Angelo Berlangieri ha commentato l’inverno demografico della provincia e le sue conseguenze: “E’ fondamentale avere la capacità di produrre valore aggiunto e risorse da redistruibuire, il sistema economico e produttivo del paese sostiene il sistema di welfare. Le politiche demografiche non infiammano gli animi, quindi sono marginalizzate. Non sono quelle che portano o meno consenso”.

Il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi: “Ritengo che la politica sia un’alleata non una controparte, i processi che mirano alla semplificazione aiutano. Se creaiamo processi troppo complessi nessuno decide e nessuno ha la responsabilità. Per svecchiare il paese bisogna fare innamorare i giovani di questo territorio. Serve sinergia tra pubblico e privato”.