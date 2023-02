A pochi mesi dall’entrata in servizio il treno notturno tra Austria e Liguria è soldout

Liguria. Da dicembre scorso Austria e Liguria sono ancora più vicine grazie alla nuova linea ferroviaria Nightjet, che collega Vienna a Genova con il treno notturno. Lo spostamento su ferro è tra i mezzi preferiti dagli utenti austriaci, sensibili al tema della sostenibilità ambientale anche nelle scelte per le loro vacanze. Questa sera prenderanno il via le ferie invernali degli austriaci e i tanti che hanno scelto la Liguria come meta finale, ci arriveranno in treno: il Nightjet diretto a Genova, infatti, è sold-out.

Nella giornata di ieri a Vienna, intanto, la Liguria è stata grande protagonista dei momenti B2B tra gli operatori della tavola rotonda sull’ incoming turistico dedicata ai media locali e della serata di degustazione di prodotti enogastronomici proposti dagli chef di Liguria Gourmet, selezionati dalla Camera di Commercio di Genova. A firmare le prelibatezze made in Liguria sono stati Biagio Peres, Ivano Ricchebono, Paolo Ferralasco e Roberto Panizza e la bartender Marina Porotto. Quattro “isole del gusto” per un’immersione sensoriale nell’identità del territorio ligure, in continuità con le attività di networking del pomeriggio.

Hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore al turismo di Regione Liguria, Augusto Sartori, l’assessore al turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, e il direttore generale di Agenzia In Liguria, Matteo Garnero che hanno raggiunto Vienna proprio con il Nightjet, partendo dalla stazione Principe la sera del 1° febbraio.

“Con il comodissimo Nightjet – dice l’assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori – tra l’Austria e la Liguria si è colmata una mancanza perché per noi quello austriaco è uno dei mercati su cui maggiormente è giusto investire. Nell’ultimo anno, infatti, il numero di turisti austriaci è aumentato perché sono rimasti affascinati, oltre che dal nostro splendido mare e dalle nostre meravigliose spiagge, anche da tutte le eccellenze che la nostra regione è in grado di offrire ai suoi ospiti. In questi giorni viennesi abbiamo promosso al meglio la Liguria, terra dove è possibile trovare ogni tipo di ambiente per passare una vacanza: abbiamo il mare, le montagne e le colline. Tante località dove potersi rilassare o immergersi nella cultura, praticare sport, gustare ottimi cibi e vini prelibati e, perché no, divertirsi tantissimo”.

“Il nuovo collegamento Nightjet dimostra l’interesse del mercato austriaco verso Genova – spiega l’assessore comunale al Turismo, Alessandra Bianchi – La nostra città con una molteplice gamma di offerta di turismo esperienziale e attivo ha tutte le carte in regola per poter intercettare numeri sempre maggiori di visitatori dal Centro e nord Europa. La nostra enogastronomia di eccellenza, di cui abbiamo portato un assaggio a Vienna, la possibilità di godere di attrazioni che vanno dall’arte al mare, passando anche dalla possibilità di fare sport all’aria aperta, tra mare e monti, sono tutti elementi che candidano Genova come punto di riferimento per un turismo sostenibile, in ogni stagione dell’anno. Con i grandi eventi sportivi che ci attendono, da The Ocean race The Grand Finale fino a Genova Capitale europea dello sport 2024 rafforzeremo sempre di più l’indice di gradimento tra i target di turisti che cercano un’offerta fatta di esperienze dinamiche per vivere a 360 gradi il nostro territorio, per certi versi ancora tutto da scoprire”.

Quello austriaco è uno dei mercati in via di sviluppo per l’Italia e per la Liguria, in particolare, che ha registrato nel 2022 un +14,04% di arrivi rispetto al 2019, come riportato dai dati dell’Osservatorio Turistico Regionale. Gli austriaci si dimostrano particolarmente attenti ad un turismo sostenibile, slow, a stretto contatto con il territorio e con le esperienze che questo può offrire.

“Il collegamento ferroviario tra l’Austria e la Liguria – commenta il direttore generale di Agenzia in Liguria, Matteo Garnero – rappresenta un elemento prezioso per agevolare l’ingresso di nuovi flussi turistici e consolidare i visitatori sempre più attratti dal valore diversificato targato Liguria. Il settore enogastronomico, le risorse ambientali e la promozione dell’identità del territorio ligure si rafforza ancora di più con la possibilità di raggiungere le nostre località, marine e interne, con un impatto minimo e nel rispetto dell’ambiente. I nostri operatori avranno l’occasione di far emergere i valori più insiti della regione in un mercato sempre più interessato ed attento alle novità dell’offerta turistica.”

“La lotta contro il cambiamento climatico è una delle più grandi sfide del nostro tempo – osserva Eva Buzzi, direttore di ÖBB Rail Tours Touristik -. Il settore dei trasporti deve fornire un contributo sostanziale per consentire il raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Questo è anche uno degli impegni principali della ÖBB, una delle maggiori imprese austriache. Il treno notturno Nightjet Vienna-Genova-La Spezia apporterà un rilevante contributo a tutto questo. La riscoperta della bellissima Liguria e la conseguente introduzione dei nostri treni notturni ha permesso di rispondere alla richiesta sempre più insistente dei nostri clienti di poter raggiungere in maniera sostenibile una terra da scoprire interamente a zero emissioni”.

Agenzia in Liguria, nel suo ruolo di DMO (Destination management organization) a sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici del territorio, ha consegnato ai partecipanti anche un manuale di vendita con le offerte di 35 tour operator liguri, per una più completa rappresentanza dell’offerta della regione in questo ambito.