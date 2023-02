A Livorno Ferraris la prima tappa italiana di Pentathlon: 3 i podi conquistati dalla Only Kettlebell

Finale Ligure. Sabato 28 gennaio presso la Vitality A.S.D. di Livorno Ferraris (Vin provincia di Vercelli) si è tenuta la prima tappa italiana ufficiale della specialità di Pentathlon.

Il pentathlon prevede 5 movimenti a difficoltà crescente dove è il carico utilizzato a determinare lo score finale in base al numero di ripetizioni fatte nelle 5 prove.

La Only Kettlebell di Christian Borghello e la Vitality di Alessandro Duò hanno collaborato nell’organizzare l’evento, che ha raccolto una trentina di atleti provenienti da diverse regioni italiane e dall’Ungheria.

Soddisfatti sia della riuscita dell’evento in sè, sia dei punteggi degli atleti coinvolti, si guarda fiduciosi in avanti per il futuro del movimento di No Borders Kettlebell, nato nel primo periodo di post pandemia per raccogliere più atleti da tutto il mondo e coinvolgerli in gare online.

Cinque sono gli atleti finalese che hanno partecipato all’evento: Borghello, coach, aveva già conquistato il Master Sport e il primo posto sul podio nel mondiale in Belgio 2022 ma sabato è riuscito a poetarsi a casa l’International Class, qualifica più alta a cui ambire, e il primo posto sul podio. Idem per Colella, seconda ai mondiali in Belgio 2022, ha totalizzato i punti necessari per aggiudicarsi la qualifica di International Class e il primo posto a podio. Secondo posto dietro Borghello per Samuele Ferro che si aggiudica il Master Sport. Ottima prestazione anche per Samuele Venitti e Marcello Pelucchi, nuovo acquisto della squadra e che vedremo molto presto su pedane importanti nella disciplina delle maratone.

Il prossimo appuntamento per la squadra sarà a Lione, il 25 febbraio.