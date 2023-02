“9 Ronde della Val Merula”, sospensione temporanea della circolazione: ecco dove

Stellanello. Il 5 febbraio è prevista la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara automobilistica denominata “9 Ronde della Val Merula”.

In particolare dalle ore 06.30 alle ore 18.00, della SP55 dal km. 5,200 dopo Caso fino al bivio della Crocetta e della SP18 dal bivio della Crocetta al bivio per Villalunga e Stellanello.

E’ vietato il transito a qualsiasi veicolo non al seguito della gara, obbligatorio per tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto, vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

La gara segue questi percorsi: nel giorno di sabato 4 febbraio 2023, il percorso ha inizio dalle ore 10 alle ore 13 per ricognizione a Stellanello in strada comunale S. Damiano; dalle ore 13 alle ore 17 ricognizione sull’intero percorso di gara comprendente la S.P. n. 55, la S.P. n. 18, strada comunale S. Damiano, per poi percorrere la S.P. n. 13 per rientrare in parco partenza allestito in via dei Mille ad Andora. Il percorso di domenica 5 febbraio 2023 partirà dal Comune di Andora via dei Mille: i tratti di trasferimento interessano strade comunali di Andora, l’Autostrada dei Fiori, all’uscita del casello di Albenga, per procedere verso l’Aurelia Bis ed imboccare la S.P. n. 06 verso Garlenda, nonché le strade provinciali nn. 55 e 18. Le prove speciali sono suddivise in quattro giri uguali tra loro e si svolgono sulla S.P. n. 55, la S.P. n. 18 e la strada comunale S. Damiano, interessando i Comuni di Alassio, Testico, Stellanello.