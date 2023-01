Volley, Vigo Albenga festeggia la prima vittoria del 2023: battuto in trasferta il Vasco Lanfranchi

Albenga. Così come si era il chiuso il 2022, inizia il nuovo anno per Vigo Albenga: le biancoblù conquistano subito i tre punti battendo in trasferta l’O.F. Vasco Lanfranchi.

Primi due set tutto sommato agevoli, 22 e 19 i punti conquistati dalle dianese, il terzo è invece più combattuto, tanto da finire 31 a 33 per la formazione ingauna.

Grazie a questo risultato, le ragazze guidate da coach Siccardi mantengono il primato in classifica, a più due dal Celle Varazze e più tre dal Cogovalle, anche loro vincenti nell’ultimo turno.