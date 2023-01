Volley, continua la volata del Tweener Andora: a Sanremo arriva l’11° vittoria

Andora. Non si ferma la cavalcata del Tweener Andora, in casa delle sanremesi del Controcorrente NLP arriva l’11° successo in campionato.

Il match finisce 3 a 1 per le biancoblu: i primi due set terminano con lo stesso risultato 20 a 25 per le savonesi, recuperano poi le padrone di casa, aggiudicandosi il terzo parziale. Ma le ospiti non ci stanno e chiudono la gara sul 16 a 25.

Buone notizie arrivano inoltre dagli altri campi, il successo dell’Imperia Volley contro il Finalmaremola permette alla squadra andorese di salire a +11 sulla seconda posizione, occupata proprio dalle due squadre appena citate.