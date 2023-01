Vigili del fuoco, chiusure temporanee del distaccamento di Finale per mancanza di personale

Finale Ligure. “Inizio 2023 amaro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Savona. A causa della carenza di personale in cui versa il comando (e in generale tutto il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco), dei recenti pensionamenti e della mancanza di fondi per i richiami in straordinario, per la prima volta in 30 anni il distaccamento di Finale Ligure è stato costretto a chiudere le ‘serrande’ per il turno notturno del 2 gennaio e che purtroppo si è ripetuto 6 gennaio non essendoci i numeri minimi di personale per garantirne l’apertura di tutte le Sedi VVF sul territorio provinciale. Queste rischiano di essere le prime di tante altre chiusure se non si riuscirà a trovare una soluzione per garantire il servizio”. A lanciare l’allarme è Marco Croce, segretario provinciale del CONAPO – Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco sezione di Savona.

Il distaccamento finalese con 5 operatori per turno) compie oltre 1000 interventi all’anno, ha un territorio di competenza di 15 comuni e circa 48mila residenti: “Con la chiusura di Finale la maggior parte del territorio – spiega Croce – passa sotto la competenza di Albenga dove ci sono 7 operatori per turno che effettuano oltre 1500 interventi all’anno. Il distaccamento ingauno si occupa già di 23 comuni, dell’estremo ponente savonese con quasi 70mila residenti, oltre ad operare spesso oltre i confini provinciali di Imperia e Cuneo”.

Il 25 gennaio scorso l’organizzazione sindacale aveva scritto all’allora prefetto Antonio Cananà, agli amministratori comunali del ponente savonese, ai consiglieri regionali e i parlamenti eletti nel territorio per informare sul rischio chiusura del distaccamento finalese: “Contemporaneamente – aggiunge Croce – sono anni che chiediamo al Comando Provinciale di attivarsi per scongiurare tale situazione, ed in ultimo proprio il comandante uscente Emanuele Gissi ci garantì che avrebbe richiesto ai vertici del C.N.VV.F. il potenziamento di categoria delle sedi di Albenga (da 7 a 10 unità) e Finale (da 5 a 7 unità), oltre a richiedere il personale necessario a sopperire le ormai croniche carenze d’organico. Purtroppo ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta sull’esito delle nostre richieste da parte dell’allora comandante, né se realmente siano mai stati informati il capo dipartimento dottoressa Laura Lega o il Capo del Corpo ingegnere Guido Parisi”.

Dalla sezione provinciale Conapo arriva un altro appello rivolto alle istituzioni: “Sollecitiamo nuovamente gli amministratori regionali e locali già a conoscenza di quanto appena esposto, ritenendo fondamentale il loro sostegno per richiedere il potenziamento del numero di vigili del fuoco professionisti del comando provinciale di Savona e l’aumento di categoria delle sedi di Finale Ligure ed Albenga al fine di garantire una adeguata sicurezza ai cittadini che rappresentano, ai numerosi turisti ed infine noi VV.F. Fa parte del nostro servizio rispondere a chiamate di aiuto ogni giorno dell’anno, questa volta siamo noi a chiedere aiuto alle Istituzioni per superare questa grave criticità“.

Il sindacato ha provveduto a informare il prefetto Enrico Gullotti, il nuovo comandante dei vigili del fuoco Giuseppe Di Maria: “Abbiamo illustrato le nostre iniziative precedenti al loro insediamento e chiesto loro di farsi da portavoce di questa delicata situazione presso il Ministero degli Interni. Cogliamo l’occasione – concludono – per dare il benvenuto al dottor ingegnere Giuseppe Di Maria, al quale toccherà fin da subito gestire questa spinosa situazione ereditata da chi l’ha preceduto”.