Vento forte sul savonese: detriti sulle strade, vetri pericolanti e un albero caduto sulla Sp4

Savona. È stata una notte contraddistinta dal forte vento che, anche in mattinata, continua a sferzare il savonese con qualche danno e disagio, ma per fortuna di lieve entità.

Su tutto il territorio stanno operando i vigili del fuoco che, al momento, non hanno riscontrato “nessuna criticità particolare”.

Qualche vetrata e lamiera pericolanti ma soprattutto diversi detriti sulle strade. Sulla Sp4, ad esempio, come segnalato direttamente dal sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo, è caduto un albero.

Per fortuna non ha provocato ulteriori danni e nessuno è rimasto coinvolto: sono in corso, proprio in questi minuti, le operazioni di rimozione.