Vento forte, confermato l’avviso meteo di Arpal su centro e levante: sulla Liguria raffiche fino a 82km/h

Liguria. Arpal ha confermato l’avviso meteorologico per vento di burrasca forte settentrionale per la giornata di oggi martedì 10 gennaio. L’avviso riguarda le zone B e C (cioè di centro-levante e che si affacciano sulla costa).

La zona A comprende la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; la zona B comprende la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; la zona C comprende la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; la zona D corrisponde a Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; la zona E Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Nelle ultime ore, in un contesto meteorologico “raro” nelle ultime settimane, ovvero di cielo sereno ovunque, la ventilazione si è orientata dai quadranti settentrionali su tutta la regione. Le velocità medie più elevate si sono fin qui registrate a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con 82.1 chilometri orari, ad Arenzano Porto (Genova) con 81.4 e a Monte Pennello (Genova) con 78.8. Molte stazioni della rete regionale Omirl hanno segnato, invece, raffiche superiori ai 100 chilometri orari: Casoni di Suvero ha toccato 133.2 chilometri orari, Lago di Giacopiane (Borzonasca, Genova) 113.8, Arenzano Porto 112.3, Monte Pennello 109.4, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) 108.7, Marina di Loano (Savona) e Fontana Fresca (Sori, Genova) 107.6, Torriglia Garaventa (Genova) 100 chilometri orari. A Genova si segnala una raffica a 80.3 a Castellaccio mentre al Porto Antico sempre una raffica ha toccato i 73.8 chilometri orari.

In giornata saranno ancora possibili raffiche di burrasca forte in particolare sul centro levante con la ventilazione che andrà attenuandosi dal pomeriggio a partire da ponente.

L’avviso meteorologico emesso questa mattina dal Centro Funzionale Meteo Idrologico Arpal riporta che oggi, martedì 10 gennaio, avremo fino alle ore centrali venti settentrionali di burrasca forte con raffiche intorno 90-100 chilometri orari su B e più localmente su C, specie sui rilievi, di burrasca (60-70 chilometri orari) su parte orientale di A e rilievi di D ed E. Graduale attenuazione dal pomeriggio da ponente. Mare molto mosso per onda lunga di libeccio in progressiva scaduta a partire da ponente.

Domani, mercoledì 11 gennaio, venti localmente forti (40-50 chilometri orari) meridionali su B e C. Nulla da segnalare per il 12 gennaio.