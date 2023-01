Varazze, il 17 gennaio ad Alpicella si festeggia il Santo Patrono Sant’Antonio Abate

Varazze. Il 17 gennaio ad Alpicella, frazione di Varazze, si festeggia il Santo Patrono Sant’Antonio Abate.

Per l’occasione, oltre alla santa Messa e alla Benedizione degli animali, tra le vie della frazione anche la processione con la partecipazione delle locali Confraternite.

A contraddistinguere questa ricorrenza anche la preparazione, nei locali e in tutte le case del borgo, della storica “zeaia” o “zearia“, un piatto elaborato e sostanzioso che si ottiene unendo varie carni bollite e un brodo aromatizzato all’alloro. Un insieme arabeggiante come il nome che è la traduzione di gelo, freddo, ovvero un elemento fondamentale per la preparazione del piatto.