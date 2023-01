Varazze, dopo la sosta natalizia riprendono le prove dell’Invernale del Ponente

Varazze. Sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023, con la sesta e settima giornata di prove, riprendono a Varazze le regate del 32° Campionato Invernale del Ponente, organizzato dal Varazze club Nautico, dal Club Nautico Celle e dalla LNI di Savona con la collaborazione della Marina di Varazze.

La classifica provvisoria dopo 4 prove svolte lo scorso autunno, nella prima fase di questo sempre atteso Campionato vede:in categoria ORC confermarsi in prima posizione Farfallina di Davide Noli dello YC Sanremo, seguito da Rachistar di Massimo Schieroni dello YC Savona e Velasquez di Luigi Buzzi del CN Celle; in IRC sempre Farfallina precede Voscià di Aldo Resnati della LNI Milano e Blu Lunetta di Paolo Pasquini; in Gran Crociera, conduce la classifica provvisoria Nuvola Rossa, il J24 di Davide Grignani del Varazze Club Nautico, al secondo posto Mediterranea di Marco Pierucci del CV Domaso, al terzo posto Sparviero di Alberto Pedone del Mirage Windsurfing Club.

Dopo la pausa natalizia, la 32° edizione del Campionato Invernale del Ponente entrerà nelle sue fasi finali: 8° e 9° giornata il 4 e 5 febbraio, 10° e 11° giornata il 25 e 26.