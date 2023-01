Varazze, alle Faje “la via dei Presepi”: itinerario suggestivo lungo le strade della frazione

Varazze. Un itinerario incantevole per ammirare la bellezza di presepi lungo strade e vie della frazione. Appuntamento oggi, giorno dell’Epifania, e domani, sabato 7 gennaio.

Piccoli e bellissimi. Un lavoro allestito con bravura, alle Faje, dalla parrocchia di Nostra Signora delle Grazie dall’Associazione Pria – Faja, abitanti e volontari. Uno spettacolo: sia di giorno, per chi percorre la strada, sia di sera.

La nona edizione della Via dei Presepi: un percorso per le vie delle Faje, frazione nel verde di Varazze. C’è ancora tempo per immergersi nell’atmosfera natalizia. Questo pomeriggio, dalle 14 alle 18. Domani 7 gennaio, invece, ritrovo dopo il tramonto, alle 17 e 30. In questa occasione la passeggiata si farà con le torce e, al termine, si potrà cenare insieme. “Si consiglia abbigliamento caldo e comodo”.

L’appuntamento è sempre dalla piazza della chiesa delle Faje. Qui, ad accogliere i visitatori ci saranno l’Elfo Gu, Babbo Natale e il Capo Renne Rodolfo che forniranno tutte le informazioni necessarie. Durante gli appuntamenti dei tre pomeriggi, per i bambini, “Caccia al tesoro” per trovare le 8 renne di Babbo Natale.