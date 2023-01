Vado Ligure, le discariche Boscaccio e Bossarino pronte ad accogliere i rifiuti imperiesi

Ponente. Saranno circa 52-53 mila tonnellate annue di indifferenziato che arriveranno nel Savonese e in piccola parte a Genova per quasi altri tre anni, fino al 31 dicembre 2025, in attesa che il biodigestore-separatore da costruire in località Colli a Taggia sia pronto e operativo, con un certo margine di sicurezza rispetto al termine dell’accordo con la Regione sullo smaltimento dei rifiuti raggiunto dai sindaci del ponente ligure, imperiese e comune di Andora.

Una soluzione che vede le discariche Boscaccio e Bossarino interessate direttamente dall’intesa per far fronte alle necessità del territorio e considerata urgente, visto che l’attuale contratto con gli impianti di Ecosavona e di GreenUp – a Vado Ligure scade il prossimo 4 febbraio: l’obiettivo era quello di evitare una impennata dei costi per i Comuni e quindi per i cittadini tramite la Tari, soprattutto se si fossero dovute cercare alternative fuori dalla Liguria.

Il sito della Provincia imperiese, Collette Ozotto, sul crinale della valle Armea tra Sanremo e Taggia, affidato in gestione alla società Idroedil della famiglia Ghilardi, è ormai saturo, ma sarà ancora operativo per il trasbordo dei rifiuti dai mezzi che effettuano la raccolta nei vari comuni agli autoarticolati diretti nel Savonese.

Il ricorso per un paio di mesi anche alla discarica di Scarpino a Genova si rende necessario in attesa che sia perfezionato il già autorizzato ampliamento del Boscaccio, sul quale è ormai alle battute finali l’iter amministrativo di approvazione a livello tecnico-progettuale per l’atteso via libera ai lavori.

Il costo prospettato a tonnellata di 253 (Boscaccio) o 277 euro (Bossarino) non è il prezzo che si paga nelle discariche vadesi, che non solo si sono messe a disposizione per far fronte ad una esigenza pubblica ma che hanno applicato un prezzo al di sotto delle medie di mercato, è relativo al trasporto e all’ecotassa che non sono riferibili ai siti di Vado Ligure.

Il mancato smaltimento in zona comporta per i 66 Comuni della provincia imperiese un aggravio economico pari a circa 6 milioni di euro annui complessivi.