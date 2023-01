Vadese, la carica di Saltarelli: “Anche a 0 punti fiducia nel gruppo, vittoria meritata”

La Vadese batte 4 a 3 lo Speranza con un poker dell’attaccante Michele Romeo e aggancia a quota 25 punti in classifica gli stessi rossoverdi e il Savona. Dopo un inizio di stagione con quattro sconfitte nelle prime quattro, un bel traguardo per la formazione di Saltarelli, che nelle rimanenti nove partite proverà una difficile ma non impossibile qualificazione ai play off.

“Ci siamo messi alle spalle le difficoltà – commenta Tony Saltarelli – anche se abbiamo ancora parecchi giocatori ai box. Stiamo dimostrando che questa squadra quasi al completo può fare belle cose. Sono un po’ arrabbiato per i primi dieci minuti quando lo Speranza ha fatto due goal. Bravi loro ma noi siamo stati troppo passivi. Credo che questa vittoria sia strameritata visto che abbiamo avuto tante occasioni. Avremmo potuto chiudere in vantaggio anche il primo tempo. Abbiamo creduto fino alla fine di poter vincere. Oggi abbiamo meritato di vincere, anche se forse non c’era il rigore del 4 a 3. Ce n’era un altro clamoroso dopo”.

Decisivo nella scalata in classifica il ritorno di un bomber di razza come Michele Romeo: “Dedico anche io questa vittoria a Michele Appice, il nostro guardalinee ufficiale – aggiunge Saltarelli -. Speriamo che questa vittoria possa avergli strappato un piccolo sorriso. Noi non molliamo niente, ce la giochiamo in ogni partita e alla fine valutiamo. Sono veramente contento per la prestazione. Possiamo dire quello che vogliamo, ma con Romeo in forma dall’inizio sarebbe stata una musica diversa, non ha nulla a che fare con questa categoria”.

Quiliano&Valleggia e Pra’ FC viaggiano spediti, potrebbe dunque non bastare il quinto posto per partecipare agli spareggi promozione: “Secondo me, la quinta non parteciperà ai play off perché i punti sono tanti da recuperare. Noi proviamo ad arrivare quinti. Se poi basterà per giocarci il salto di categoria ci faremo trovare pronti. Sarebbe una soddisfazione per noi. Dopo le quattro sconfitte all’inizio, essere qui a parlare di prime posizioni è una soddisfazione. Avevo dichiarato anche quando avevamo zero punti che la Vadese sarebbe arrivata in alto, purtroppo per qualcuno e per fortunata per noi. Dal terzo posto fino all’ottavo/settimo siamo tutti vicini”.