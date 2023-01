Vacanze di Natale, turismo savonese tra luci e ombre: solo il 30-40% le strutture aperte

Liguria. “Le feste natalizie non sono state particolarmente brillanti per la riviera savonese. Il Natale è stato abbastanza povero di clientela, mentre il Capodanno è andato decisamente decisamente meglio. Le strutture ricettive aperte sono riuscite a riempire, tuttavia coloro che hanno aperto per le vacanze natalizie non superavano il 30-40%, per cui la disponibilità di posti letto è stata inferiore rispetto al solito“.

Lo afferma la presidente dell’Unione provinciale albergatori della provincia di Savona (UPA) Stefania Piccardo, che traccia un primo bilancio delle festività.

“Inoltre, i posti letto sono stati occupati ma non c’è stata un esubero di richiesta. Siamo sempre penalizzati dal problema delle strade, in quanto comunque i cantieri sono stati si sospesi ma i restringimenti e cambi di carreggiata sono stati mantenuti e di conseguenza i rallentamenti ci sono stati. I potenziali turisti e ospiti hanno sempre il terrore di farsi delle ore di coda sia all’andata che al ritorno e questo non agevola e non favorisce il turismo” aggiunge.

“Altro fattore che ci ha penalizzato è stata la montagna: dopo due anni in cui non si poteva raggiungere le località sciistiche per le restrizioni, quest’anno finalmente c’è stata l’apertura di tutti gli impianti e chi è appassionato di montagna o anche chi era due anni che non la visitava, con la complicità e il favore dell’abbondanza di neve, ha scelto queste mete per le vacanze a discapito della Liguria o di altre località. Ma è anche giusto cosi…”.

E per il ponte dell’Epifania: “Stesso discorso per il Capodanno, anche se le richieste e le presenze saranno comunque inferiori rispetto ai giorni di San Silvestro, tenendo conto, appunto, che gli alberghi aperti fino alla Befana sono molto meno della metà. Adesso, per i mesi invernali di gennaio, febbraio e marzo le strutture ricettive aperte saranno pochissime e in alcuni comuni si possono contare sulle dita di una mano: la richiesta stenta a decollare. Speriamo che almeno a febbraio, complice il weekend di San Valentino, le gare ciclistiche, qualche evento a marzo come anche le regate e altre manifestazioni sportive possano portare un po’ di clientela sulla costa” conclude la presidente Piccardo.

Per gli agriturismi liguri e savonesi aperti bilancio positivo per queste festività natalizie, dove la scelta “green” non è certo mancata neppure per i festeggiamenti nella notte di San Silvestro e per il ponte dell’Epifania, così come per i pranzi di Natale e Santo Stefano: a Capodanno tutto esaurito per i cenoni nel segno dei prodotti di qualità e del territorio, che premiano ancora le eccellenze enogastronomiche locali.

Negli afflussi turistici del savonese ha indubbiamente inciso il forte ritorno della montagna e delle località sciistiche, tuttavia l’entroterra resta una delle mete gettonate da turisti e visitatori che hanno trascorso un soggiorno di vacanza, anche se di breve durata.

“Il buon andamento del settore in queste festività natalizie non deve trarre in inganno, non solo perché non tutte le strutture agrituristiche sono stata aperte, ma anche per i fattori di crisi legati al caro bollette e all’aumento generalizzato dei prezzi” afferma Davide Moirano, responsabile Turismo Verde CIA Savona.

“I rincari e l’aumento dei costi gestionali porteranno molti a tenere chiuso passata l’Epifania, con l’arrivo della bassa stagione che non fornisce adeguate garanzie agli operatori turistici”.

“Tuttavia la qualità dell’offerta turistica, i servizi e i prodotti di qualità del nostro territorio, affiancati alla riscoperta dei borghi e dell’entroterra si confermano tendenze significative nelle scelte di destinazione, premiando un contesto familiare che offre esperienze per tutte le età, a contatto con la natura e il mondo agricolo, le tradizioni locali portate a tavola in piatti tipici e specialità enogastronomiche”.

“Nel 2023 auspichiamo misure concrete e immediate di sostegno o ristoro per il settore, ma anche per valorizzare gli agriturismi in un piano di reale rilancio del Paese a trazione agricola e turistica, penso allo sviluppo del settore outdoor e di una effettiva destagionalizzazione del nostro turismo”.

“Il savonese e la Liguria hanno grandi potenzialità e possiamo sfruttare anche i numerosi ponti previsti nel nuovo anno” conclude Davide Moirano.

Sul fronte della complessiva offerta ricettiva e di incoming turistico il messaggio che arriva dalle associazioni di categoria è quello di arginare una possibile “desertificazione” delle strutture e degli operatori, che devono poter contare su provvedimenti e azioni di sostegno rispetto all’attuale situazione di crisi, oltre ad un piano promozionale e di rilancio in grado di non disperdere i risultati ottenuti nella scorsa stagione estiva, come ad esempio le stesse presenze straniere.