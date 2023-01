Un weekend all’insegna della musica, del teatro e dei libri. E ci sarà anche la fiera di San Sebastiano

Savonese. Il teatro protagonista questo fine settimana di metà gennaio tra spettacoli e musica. Ma a Loano domenica appuntamento con la tradizionale Fiera di San Sebastiamo. Ecco cosa ci aspetta questo weekend nel savonese.

AL TEATRO GASSMAN DI BORGIO VEREZZI LO SPETTACOLO “ODIO I MONOLOGHI, PERO’ LI FACCIO”

Sabato 14 gennaio spazio al teatro a Borgio Verezzi. Danila Stalteri intratterrà il pubblico con lo spettacolo in “Odio i monologhi, però li faccio”, un divertente viaggio immaginario tra le smanie tragicomiche della nostra società, con la partecipazione di quattro “special guest” d’eccezione: Leonardo Bocci, Fabio Ferrari, Gianni Ferreri e Roberta Garzia. L’appuntamento è serale, alle ore 21, al Teatro Gassman.

AL TEATRO CHIABRERA MUSICA CON L’ENSEMBLE PROFETI DELLA QUINTA

Al teatro Chiabrera di Savona invece, sabato sera sarà ospitata la musica. Alle 21 si terrà il concerto dell’ensamble Profeti della Quinta. L’ensemble è stato fondato in Israele dal cantante e clavicembalista Elam Rotem e oggi ha sede in Svizzera. In questa occasione, si concentrano soprattutto sul repertorio del Cinquecento e del Seicento, con particolare attenzione a opere spesso trascurate, e mirano a farle rivivere per il pubblico di oggi.

A VARAZZE IL CONCERTO DELL’ENSEMBLE SUAVITER

E sempre a tema musica, sabato a Varazze, nel centrale e storico Oratorio di Nostra Signora Assunta, si terrà un concerto a scopo benefico intitolato “Ensemble Suaviter – Universi Corici e Clara Voce”. L’ingresso all’evento, patrocinato da Città di Varazze, è a offerta libera: il ricavato verrà interamente devoluto ai servizi che il Rotaract sta portando avanti sul territorio varazzino, tra i quali la raccolta fondi in favore della concittadina Giada Cottolengo e l’apertura di un locale centro antiviolenza.

A FINALE GINO RAPA PRESENTA I SUOI DUE MANUALI DI LINGUA ITALIANA

Questo fine settimana non mancherà l’appuntamento con i libri. Sabato 14 gennaio Gino Rapa sarà a Finale Ligure per presentare i suoi due manuali di lingua italiana presso la libreria Cento Fiori. Si parlerà di ‘Testa di rapa’ e ‘Cime di rapa’ (evidente e simpatico il riferimento ironico nei titoli al cognome dell’autore). I due libri contribuiranno all’acquisto di materiale sanitario per il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Qui i dettagli.

A SAVONA LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ASSALTO A QUOTA 731 MONASTERO”

Nella Torre del Brandale, a Savona, sabato si parla della ferocia del massacro dell’Operazione Primavera Fronte Greco Albanese marzo 1941. “Assalto a quota 731 Monastero”, questo è il titolo del libro che verrà presentato. All’incontro ci sarà l’autore Pier Luigi Villari alla sua nona avventura nella storiografia militare. Tra gli invitati, anche il vescovo Calogero Marino insieme a monsignor Enrico Dal Covolo, assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche, e il generale di Corpo d’Armata Marcello Bellacicco.

FESTIVAL DELLA LETTURATURA PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, ALLA UBIK L’INCONTRO CON WALTER FOCHESATO

Un’altra presentazione letteraria nella libreria Ubik. In occasione di “Zerodiciannove”, il primo Festival della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza di Savona, sabato ci sarà l’incontro con Walter Fochesato, fra i maggiori esperti italiani di letteratura per l’infanzia, docente in varie università e da molti anni coordinatore redazionale del mensile “Andersen”. Nella centrale libreria presenterà il libro “Raccontare la guerra. I libri per bambini e ragazzi che bisogna conoscere”, edito Interlinea.

ALLE OFFICINE SOLIMANO LO SPETTACOLO “CHI E’ L’ULTIMO?”

Sabato altro spettacolo teatrale. Presso le Officine Solimano di Savona, a opera dei Cattivi Maestri, andrà in scena “Chi è l’ultimo?” di e con Fabio Fiori. Lo spettacolo si servirà di attese snervanti, impiegati molesti, incontri assurdi, burocrazia e istinti criminali per emettere il grido disperato di un uomo impaurito, sopraffatto e disorientato che vuole solo tornare a casa vivo per sprofondare sul divano. La visione è consiglia a tutti.

A LOANO LA TRADIZIONALE FIERA DI SAN SEBASTIANO

Domenica a Loano si terrà la tradizionale Fiera di San Sebastiano, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano. In corso Roma e piazza Mazzini, per tutta la giornata decine di banchi proporranno un vasta gamma di capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

AL PARCO ASINOLLA DIVERTIMENTO NELLA NATURA PER GRANDI E PICCINI

Infine, sabato e domenica sono previste due giornate di attività con gli animali, relax e laboratori per bambini al parco Asinolla di Pietra Ligure. Qui non mancheranno occasioni sia per grandi che piccini, oltre un servizio di ristorazione che proporrà una gustosa grigliata. Qui tutti gli appuntamenti.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.