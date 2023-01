Un ecocardiografo per l’ospedale di Albenga, raccolti oltre 10mila euro. Gli organizzatori: “Continuate a donare”

Albenga. Prosegue la raccolta fondi per dotare il reparto di cardiologia dell’ospedale di Albenga di un ecocardiografo, superati i 10mila euro.

L’iniziativa, sostenuta dal movimento “Senza pronto soccorso si muore”, è nata per rispondere a una esigenza manifestata dal Primario del reparto dottor Shahram Moshiri e dai suoi collaboratori: “Un ecocardiografo dedicato espressamente al Santa Maria di Misericordia eviterebbe trasferimenti e viaggi non sempre rapidi e agevoli dal comprensorio albenganese all’ospedale di Pietra Ligure e consentirebbe di ridurre in modo importante i tempi di attesa per un esame spesso urgente ed essenziale”.

“Gerolamo Calleri e Riccardo Tomatis si sono fatti portavoce di questa richiesta, a dimostrazione che, quando c’è la volontà, di fronte al bene pubblico, è possibile e giusto accantonare le divergenze politiche” sottolineano gli organizzatori, come la raccolta fondi stia procedendo a rilento: “La risposta è stata per ora inferiore alle previsioni, soprattutto da parte delle tante associazioni e dei numerosi enti presenti sul territorio – dicono – Pensiamo agli istituti bancari, ai centri commerciali, ai vari club socio-culturali, alle grandi e piccole aziende. Speriamo di riuscire a sensibilizzare molti su questo tema, che è segno di fiducia nel futuro del nostro ospedale”.

La raccolta fondi per l’acquisto dell’ecocardiografo ha raggiunto, ad oggi (28 gennaio), il totale di 11.472 euro. Oltre alle offerte di privati si segnalano: Premio Fionda di legno-Sigfrido Ranucci 5.160 euro, Associazione Tra le torri 1.000 euro, CorriAMO la fionda 2.204 euro, Associazione Vecchia Albenga 910,10 euro, Associazione Volontari Ospedalieri 1.000 euro.

Per chi volesse contribuire è stato aperto un conto apposito (n. 008541) presso il Banco BPM di Albenga (ex Banca popolare di Novara) in viale Martiri della Libertà. Il conto è denominato UN ECOCARDIOGRAFO PER L’OSPEDALE DI ALBENGA, IBAN IT97 U 05034 49251 000000008541.