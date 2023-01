Trincheri, Antonio Basso nuovo direttore sanitario. Il presidente Corradi lascia, a breve la nomina del successore

Albenga. Un 2023 foriero di novità per l’Istituto Trincheri di Albenga, struttura per anziani sufficienti e non autosufficienti che ha una capienza di 104 posti letto.

Il presidente Piero Corradi nominato dall’ex sindaco Giorgio Cangiano nel 2014 recentemente ha dato le sue dimissioni irrevocabili, a causa di problemi personali, lasciando vacante la guida del Trincheri.

L’ incarico è stato rivestito in questi mesi dalla vice presidente, la dottoressa Graziella Cavanna, mentre il dottor Antonio Basso i primi di novembre è subentrato, quale direttore sanitario responsabile, alla dottoressa Jolanda Ferraresi.

“Sarà il prossimo consiglio comunale, previsto entro fine mese a nominare il nuovo presidente – spiega il sindaco Riccardo Tomatis -. Si tratta infatti di una nomina fiduciaria che necessita di una figura che abbia le caratteristiche adatte al ruolo, impegno delicato, peraltro svolto in modo volontaristico. Abbiamo individuato la figura e procederemo alla sua nomina nel prossimo consiglio comunale”, conclude il primo cittadino.

“Il professor Corradi ha mostrato un encomiabile senso civico occupandosi con costanza ed impegno giornaliero del Trincheri – ha aggiunto l’ex sindaco ingauno Giorgio Cangiano -. Un ringraziamento da parte mia per aver accettato la proposta e da parte di tutta la città per i risultati ottenuti”.

La dottoressa Cavanna in assenza del presidente dimissionario Piero Corradi, ha assunto gli impegni e le responsabilità del ruolo e a fine mese potrà tornare ad occuparsi della struttura come vice presidente.