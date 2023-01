Trasporto pubblico, Bruzzone e Pucciarelli (Lega): “In arrivo un importante finanziamento per la Liguria”

Liguria. “In arrivo in Liguria un importante finanziamento dal governo per il trasporto pubblico locale”. Così in una nota i parlamentari liguri della Lega Francesco Bruzzone e Stefania Pucciarelli.

“Con un decreto firmato dal ministro Salvini insieme al ministro Giorgetti – proseguono -, saranno ripartite le risorse destinate alle Regioni a statuto ordinario per coprire le spese correnti relative al servizio pubblico locale e regionale”.

E concludono: “Un intervento fondamentale per garantire ai Comuni liguri un servizio essenziale per i cittadini, che conferma ancora una volta l’impegno della Lega al governo”