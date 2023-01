Traffico in autostrada per lavori, in A10 5 km di coda tra Varazze e Voltri

Liguria. Traffico in autostrada A10 Genova Ventimiglia per lavori. Un cantiere sta provocando code fino a 5 chilometri.

Autostrade segnala 5 chilometri di coda tra Varazze e il bivio A10/A26. Rallentamenti anche sulla A26 tra il bivio e Masone.

Il cantiere, che ha reso necessario lo scambio di carreggiata, è quello sulla galleria Castello e, scattato il 9 gennaio, è in programma fino al 3 marzo. Al termine dei lavori sarà garantito nuovamente lo scorrimento del traffico in sicurezza su tre corsie per senso di marcia.

Autofiori segnala code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno.