Toti si ispira alla Florida per la Liguria? Branca (SI): “Paragone assurdo e fuori luogo”

Liguria. “Eh si, non è una battuta di Lastrico, né un fake di Lercio, l’ha proprio detto! Toti ieri, formulando il suo “discorso” alla Regione (che poi faceva anche un po’ di tenerezza, avendo come paragone quello del presidente Mattarella) ha dichiarato che vuole fare della Liguria “la Florida d’Italia”. Forse tutta l’opera di organizzazione del mega concerto di Capodanno e la trasformazione del Palazzo della Regione, in un vero set di Mediaset (l’assonanza è voluta) deve avergli creato qualche corto circuito con le conseguenze tipiche di inebriante evanescenza”.

L’affondo al governatore ligure arriva da Maria Gabriella Branca, presidente nazionale di Sinistra Italiana.

“Poi come gli sia venuta quest’idea che la Liguria possa diventare una Florida… Non certo la dimensione dello Stato della Florida con i suoi 170.312 km² contro i 5.418 km², e nemmeno direi la densità di popolazione considerato che la Florida vanta oltre 21.000.000 di abitanti contro il 1.500.000 dei nostri abitanti”.

“E non provate a suggerire che sia stato il clima ad ispirarlo, perché persino lui sa che la Florida è situata al 28° parallelo, ha un clima tropicale, viene spesso devastata da uragani e temporali di portata storica…”.

“Non credo che possa essere stato l’accostamento alla natura perché, oltre al fatto che la Florida è del tutto piatta e paludosa, direi che poco somiglia al territorio ligure che è quasi del tutto montuoso e collinare (il 34,9% è costituito da zone collinari ed il 65,1% da montagna) considerato che la nostra regione è attraversata sia dall’Appennino Ligure che dalle Alpi Liguri!!!”.

“Se poi ad ispirare l’ardito termine di paragone fosse stato il numero di aree protette e di parchi esistenti allora ci sarebbe davvero da infuriarsi, considerato il decreto dirigenziale del febbraio 2021 con cui la giunta di Giovanni Toti aveva autorizzato la società a “effettuare indagini preliminari finalizzate a valutare la distribuzione nonché a definire le concentrazioni di rutilo“, cioè la forma minerale del titanio, e proprio nell’area protetta più vasta della nostra regione, il Parco naturale regionale del Beigua, tra gli entroterra di Genova e Savona (progetto devastante per ora bloccato dal Tar Liguria)”.

“Di divertimento tipo… Disney World o Magic Kingdom nella nostra regione, io francamente in Liguria ne vedo ben poco, considerato che siamo afflitti dalla scarsità di lavoro, dalla disoccupazione, dalla migrazione dei giovani costretti a trasferirsi altrove, piuttosto in una diversa regione se non addirittura all’estero, dalla inesistenza di infrastrutture degne di un paese civile (tanto che ormai un savonese per fissare un appuntamento a Genova deve prevedere almeno 4 ore di coda in autostrada)”.

“E quindi viene da pensare che ciò che può avere ispirato l’accostamento improvvido deve essere il fatto che la Florida è conosciuta anche come lo “Stato dei pensionati”, e forse a questo dato si riferisce Toti, visto che la Liguria è la regione più anziana d’Italia con 30,8 pensionati ogni 100 abitanti (la media italiana come sapete è del 26,9%)”.

“D’altra parte considerato che il clou del concertone in piazza era con personaggi del calibro di Robbi Facchinetti, Patty Pravo, Fausto Leali, Riccardo Fogli e Ivana Spagna… Il mega evento forse non è stato proprio pensato per piacere ai giovani” conclude l’esponente di Sinistra Italiana.